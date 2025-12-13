La borrasca Emilia sacude Canarias y el sur peninsular dejando nevadas, tormentas y vientos fuertes

La borrasca Emilia, de gran impacto, ha comenzado a dejar estragos en las últimas horas y continuará con su avance a lo largo del fin de semana. Así lo ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera que este frente atlántico deje "vientos muy intensos, temporal marítimo, lluvias fuertes, tormentas y granizo".

Tal y como detallan desde el organismo, el temporal por lluvias intensas, viento y oleaje asociado a la borrasca Emilia va a alcanzar este sábado su momento cumbre en Canarias y este domingo en el sureste de la península.

Precisamente, por esas intensas lluvias, por viento y por el fuerte oleaje, son cinco las comunidades autónomas peninsulares que están en alerta. En concreto, Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Además, tanto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como el archipiélago canario mantienen la alerta.

En Andalucía y Ceuta, esos avisos o alertas son de tipo 'naranja' ante la previsión de que las lluvias sean muy importantes. También registran alerta naranja en Galicia y en todas las islas del archipiélago canario debido al fuerte oleaje.

Las lluvias alcanzarán los 80 litros por metro cuadrado en Canarias

En Canarias la situación meteorológica es especialmente adversa. La borrasca Emilia dejará en el archipiélago canario tormentas, granizo, nevadas de hasta cinco centímetros en Tenerife y vientos del norte con rachas máximas de 9 kilómetros por hora, que remitirá al final del día. Por otro lado, en el mar habrá norte 5 a 7, arreciando a 6 a 8. Precisamente, esas nevadas ya se han visto en el Teide, según 'La Provincia'. Desde el archipiélago, se activó la alerta por nevadas.

En el norte de Tenerife y en Gran Canaria se esperan los mayores acumulados de precipitaciones. Por otro lado, se intensificará el temporal marítimo, con mar combinada y olas de seis a siete metros de altura. Ese aviso de nivel 'naranja', que comprende un riesgo importante, se ha activado en las siete islas de Canarias.

A partir del domingo remite la intensidad en Canarias, pero aumenta en el sureste peninsular

Durante el viernes, Emilia ya experimentó un lento desplazamiento hacia el sur y se ubicará entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta este domingo. Como resultado, dará lugar a "un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho". A partir del domingo, se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con lluvias que durante el día podrían dar lugar a acumulados significativos en áreas del sureste peninsular.

No obstante, en Canarias se espera que esa inestabilidad meteorológica tienda a remitir el domingo de este a oeste, donde podría llover con menor intensidad y lo que finalizaría el episodio de tiempo adverso asociado a la borrasca Emilia en el archipiélago.

Por el contrario, es probable que, durante el domingo, haya un aumento significativo de la inestabilidad en áreas del sureste peninsular. De esta manera, se espera que las lluvias sean fuertes o muy fuertes en el sureste de Castilla-La Mancha, Murcia y provincia de Valencia.

Tal y como precisó la Aemet, "debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja en altura y la configuración del viento pueden ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.