Muere una mujer de 37 años tras una rinoplastia realizada por un médico que no estaba cualificado

Miriam Mitma Yalli, madre de dos hijos, murió el pasado 8 de diciembre en un hospital de Huancayo, en Perú, después de someterse a una rinoplastia que, según denuncia su familia, fue realizada por un médico que no estaba cualificado para practicar este tipo de cirugía.

La intervención tuvo lugar el 10 de noviembre, después de que Miriam, de 37 años, superara las pruebas preoperatorias. Sin embargo, durante el procedimiento se le habría administrado una dosis de anestesia superior a la necesaria, lo que provocó que sufriera un paro cardíaco pocos minutos después, según relatan sus familiares,

Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos, los médicos le diagnosticaron leucoencefalopatía hipóxico-anóxica, una grave lesión cerebral causada por la falta de oxígeno. Finalmente, Miriam acabó muriendo, dejando a sus dos hijos de 15 y cinco años. Su marido, Daniel Gómez Rufasto, ha reclamado que se abra una investigación para esclarecer lo ocurrido.

A la espera de la autopsia

La familia acusa directamente al médico de no estar capacitado para realizar la cirugía: "Mi hija estaba sana, solo se hizo una operación y pasó esto. Quiero justicia para mi hija", declaró su madre. Familiares y vecinos se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Hualhuas para exigir responsabilidades.

Las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia y continúan recabando testimonios para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Los riesgos de someterse a cirugías estéticas en lugares no especializados

Este caso se suma a otros episodios recientes relacionados con cirugías estéticas en el extranjero que también han tenido trágicos desenlaces. Chloe Mowday, de 31 años, reservó dos cirugías plásticas sencillas mientras viajaba por el sudeste asiático. Lo que se suponía que sería el viaje de su vida se interrumpió hace dos semanas, poco después de que se sometiera a una operación. Mientras tanto, otra madre de tres hijos murió en la mesa de operaciones durante una abdominoplastia.

Natália Cavanellas Thomazella, de 40 años, sufrió un paro cardíaco al desarrollar una embolia pulmonar momentos después de recibir una inyección de grasa en sus glúteos, según los abogados del cirujano. Mientras tanto, una periodista y modelo también murió tras supuestamente colocarse rellenos en los glúteos. Esto vuelve a poner el foco en los riesgos que conllevan este tipo de intervenciones y en la necesidad de una mayor regulación y control profesional.

