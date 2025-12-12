Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
María Corina Machado tuvo que ser rescatada a la deriva en el mar Caribe en su periplo hasta Oslo

La líder opositora venezolana habría estado navegando durante más de 3 horas perdida después de que su GPS se cayera por la borda

María Corina Machado asiste a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en Oslo

Alberto Apezteguía
Actualizado:
Publicado:

La operación "Golden Dynamite", el plan con el que María Corina Machado escapó de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, estuvo al borde del fracaso en varios momentos.

Tras conseguir salir de Caracas disfrazada y con peluca tras un año en clandestinidad, comenzaron los problemas. La lancha en la que partieron hasta Curazao habría tenido un fallo en el motor y la reparación del problema mecánico provocó un retraso de 12 horas.

Sin GPS y a la deriva durante más de 3 horas

Una vez en el mar, las malas condiciones y la altura de las olas hizo que se les cayera el GPS por la borda, lo que les dejó sin rumbo fijado. Fue entonces cuando en un esquife en el Golfo de Venezuela, la empresa de rescate "Grey Bull Rescue" les habría rescatado tras tres horas a la deriva.

Se trata de una compañía con sede en Tampa, Florida, que ayuda a los gobiernos y otras entidades a rescatar a ciudadanos en peligro.

Rescatada por una empresa profesional

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC6 News, el dueño, Bryan Stern, ha negado haber recibido financiación del gobierno de Estados Unidos y apunta a donantes anónimos.“Mi nombre es María Corina Machado”, le habría dicho la líder opositora al empresario que lideró la misión secreta de más de 15 horas, según recoge el diario The Wall Street Journal. A salvo, los tripulantes le habrían dado ropa seca, frutos secos y bebida.

El medio señaló este jueves que María Corina compartió el trayecto junto con otras dos personas y habría llegado a la isla de Curazao tras contactar con el ejército estadounidense para evitar un ataque aéreo. Stern ha negado a CBS que hayan pisado territorio de Curazao.

Machado confirma que EE.UU. le ayudó

Machado tampoco ha querido dar detalles de la operación durante su estancia en Oslo, pero confirmó que ha recibido apoyo de Estados Unidos para su huida. Su vuelo hasta Oslo también habría tenido una breve escala en Bangor, Maine, en Estados Unidos.

El rescatista Stern ha asegurado que llamó a la misión "Golden Dynamite" en referencia a Alfred Nobel, el inventor de la dinamita que origino el nombre de los galardones de prestigio internacional.

A pesar de los intentos, la líder venezolana no consiguió llegar a tiempo a la ceremonia de los Nobel y el premio lo recibió su hija. En una rueda de prensa tras visitar el parlamento noruego, Machado ha asegurado estar dispuesta a volver a Venezuela "lo antes posible" y que su retorno no dependerá del final del régimen de Maduro.

