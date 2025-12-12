Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años al caer desde el balcón de un hotel

La influencer y artista mexicano-canadiense Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, murió el pasado lunes 9 de diciembre tras caer desde el balcón de la novena planta del edificio Patong Tower, en Phuket (Tailandia).

La víctima tenía 33 años y la noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de reacciones en redes, donde era conocida por su contenido artístico y sus numerosas intervenciones estéticas.

Hallazgo del cuerpo y apertura de la investigación

Según medios locales como 'Phuket News', el personal del condominio alertó a las autoridades alrededor de las 13:50 horas, tras localizar el cuerpo de la joven en la zona de aparcamiento del edificio. La policía la identificó inicialmente como "señorita Denise", portadora de pasaportes canadiense y mexicano.

El capitán Channarong Prakongkuea, de la comisaría de Patong, informó de que el cadáver fue trasladado al Hospital Vachira Phuket para una autopsia completa. También se notificó el fallecimiento a la Embajada de México. La investigación continúa abierta, en un contexto marcado por varias caídas mortales de turistas en el país.

Sandalias en el balcón y ausencia de objetos personales

Entre los indicios examinados, los agentes encontraron las sandalias de la joven en el balcón de la habitación, dispuestas de un modo que sugiere que salió al exterior poco antes de la caída.

Durante el registro de la suite no se hallaron otros efectos personales, por lo que la policía sigue recabando pruebas y tomando declaración a posibles testigos.

Últimas publicaciones y cambios en redes

En redes sociales, donde sumaba más de 130.000 seguidores en uno de sus perfiles y más de 200.000 en otro, sus últimas publicaciones han cobrado un tono inquietante. En semanas recientes compartió un fragmento de 'El show de Truman' en el que el protagonista se despide con la conocida frase: "Y en caso de que no nos veamos: buenos días, buenas tardes y buenas noches".

Además, modificó uno de sus nombres de usuario a 'Marymagdalenedead', un detalle que muchos seguidores han recordado tras conocerse la noticia. En otro post había escrito: "Alguien que me quiera por favor", comentario al que en su momento no se dio mayor importancia.

Trayectoria marcada por las cirugías

Familiares y seguidores han inundado sus perfiles con mensajes de despedida. Su hermano, Iván Jarvis Gongora, publicó un mensaje en el que lamentaba no haber pasado más tiempo con ella y destacaba su creatividad y sentido del humor.

Mary Magdalene había alcanzado notoriedad por la larga lista de cirugías estéticas a las que se sometió desde los 21 años, algunas de ellas realizadas de forma irregular o con complicaciones posteriores.

En diversas entrevistas había relatado que creció en un ambiente religioso estricto y que inició muy joven una vida marcada por excesos y trabajos precarios, antes de encontrar una vía de ingresos a través de redes sociales y plataformas de contenido para adultos.

En años recientes, la influencer confesó sentirse atrapada en un "ciclo interminable" de intervenciones para corregir resultados fallidos, un proceso que describía como agotador a nivel físico, emocional y económico.

Finalmente, destacar que la policía tailandesa continúa investigando las circunstancias exactas de su muerte.

