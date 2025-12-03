Trump amplía su amenaza de ataques por tierra a Colombia para acabar con el narcotráfico

La relación entre Estados Unidos y Colombia ha entrado esta semana en una fase de tensión inédita tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald J. Trump, ha advertido que "cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques", incluyendo expresamente a Colombia. El anuncio, realizado durante un discurso sobre su nueva estrategia antidrogas, supone un giro drástico en la relación entre Washington y un país históricamente considerado aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico.

Trump afirmaba haber recibido información según la cual Colombia "produce cocaína" y posee "plantas de fabricación" que estarían enviando droga a territorio estadounidense. Sin ofrecer detalles ni pruebas públicas, añadía que las posibles acciones militares no se limitarían a operaciones navales contra embarcaciones sospechosas como las que ya ha impulsado durante su mandato, sino que podrían incluir ataques contra "cualquier país que permita la producción o tráfico". La inclusión de Colombia en ese grupo ha alertado a todo el territorio.

Reacción política

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió con dureza, señalando que su Gobierno ha destruido más de 18.400 laboratorios de cocaína sin recurrir al uso de misiles y aseguró que puede demostrarle personalmente a Trump cómo se desmantela un laboratorio "cada 40 minutos" en el país. Petro consideró que cualquier intento de ataque contra territorio colombiano constituiría un acto de guerra: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra", advirtió, subrayando la gravedad de la situación y el precedente que supondría una agresión directa por parte de Estados Unidos.

El presidente colombiano ha emitido un comunicado por la red social X, expresando su "profunda preocupación" por las declaraciones de Trump y rechazando cualquier forma de amenaza que vulnere la integridad territorial del país. Funcionarios del Gobierno señalaron además que la amenaza estadounidense contradice décadas de cooperación bilateral y pone en riesgo los mecanismos conjuntos de lucha contra el narcotráfico, ya debilitados desde que Colombia suspendió recientemente su colaboración en inteligencia con Washington en respuesta a ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.

Justificación de Trump

En el trasfondo del conflicto se encuentra, según organismos internacionales, el hecho de que Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína, con una cifra estimada de 3.001 toneladas en 2024. Aunque estos datos han sido utilizados por Trump para justificar su postura, analistas señalan que tales cifras no implican necesariamente cooperación del Gobierno colombiano con estructuras criminales ni justifican acciones militares unilaterales.

El riesgo de que Estados Unidos ejecute operaciones ofensivas sin el consentimiento de Bogotá genera una preocupación adicional en diversos países latinoamericanos, que advirtieron sobre un posible impacto regional.

Posibles consecuencias

Si bien la Casa Blanca no ha detallado qué tipo de ataque estaría considerando ni bajo qué marco legal se llevaría a cabo, la amenaza abre un escenario incierto. Expertos en derecho internacional advierten que una intervención de este tipo sería difícil de justificar sin pruebas concretas y podría desatar una crisis diplomática mayor, debilitando aún más las relaciones hemisféricas.

Por ahora, tanto Colombia como buena parte de Latinoamérica permanecen a la espera de una clarificación oficial de Washington. A su vez, las declaraciones de Trump ya han provocado uno de los choques más severos entre ambos países en décadas y han encendido todas las alertas sobre el futuro de la seguridad regional.

