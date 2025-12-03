Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Conflicto internacional

Trump amplía su amenaza de ataques por tierra a Colombia para acabar con el narcotráfico

El presidente estadounidense ha tomado la vía de amenazar militarmente a otros países, además de Venezuela, para luchar contra el narcotráfico es Colombia.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump extiende su amenaza de ataques a Colombia por la producción y tráfico de droga | EFE

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

La relación entre Estados Unidos y Colombia ha entrado esta semana en una fase de tensión inédita tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald J. Trump, ha advertido que "cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques", incluyendo expresamente a Colombia. El anuncio, realizado durante un discurso sobre su nueva estrategia antidrogas, supone un giro drástico en la relación entre Washington y un país históricamente considerado aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico.

Trump afirmaba haber recibido información según la cual Colombia "produce cocaína" y posee "plantas de fabricación" que estarían enviando droga a territorio estadounidense. Sin ofrecer detalles ni pruebas públicas, añadía que las posibles acciones militares no se limitarían a operaciones navales contra embarcaciones sospechosas como las que ya ha impulsado durante su mandato, sino que podrían incluir ataques contra "cualquier país que permita la producción o tráfico". La inclusión de Colombia en ese grupo ha alertado a todo el territorio.

Reacción política

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió con dureza, señalando que su Gobierno ha destruido más de 18.400 laboratorios de cocaína sin recurrir al uso de misiles y aseguró que puede demostrarle personalmente a Trump cómo se desmantela un laboratorio "cada 40 minutos" en el país. Petro consideró que cualquier intento de ataque contra territorio colombiano constituiría un acto de guerra: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra", advirtió, subrayando la gravedad de la situación y el precedente que supondría una agresión directa por parte de Estados Unidos.

El presidente colombiano ha emitido un comunicado por la red social X, expresando su "profunda preocupación" por las declaraciones de Trump y rechazando cualquier forma de amenaza que vulnere la integridad territorial del país. Funcionarios del Gobierno señalaron además que la amenaza estadounidense contradice décadas de cooperación bilateral y pone en riesgo los mecanismos conjuntos de lucha contra el narcotráfico, ya debilitados desde que Colombia suspendió recientemente su colaboración en inteligencia con Washington en respuesta a ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.

Justificación de Trump

En el trasfondo del conflicto se encuentra, según organismos internacionales, el hecho de que Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína, con una cifra estimada de 3.001 toneladas en 2024. Aunque estos datos han sido utilizados por Trump para justificar su postura, analistas señalan que tales cifras no implican necesariamente cooperación del Gobierno colombiano con estructuras criminales ni justifican acciones militares unilaterales.

El riesgo de que Estados Unidos ejecute operaciones ofensivas sin el consentimiento de Bogotá genera una preocupación adicional en diversos países latinoamericanos, que advirtieron sobre un posible impacto regional.

Posibles consecuencias

Si bien la Casa Blanca no ha detallado qué tipo de ataque estaría considerando ni bajo qué marco legal se llevaría a cabo, la amenaza abre un escenario incierto. Expertos en derecho internacional advierten que una intervención de este tipo sería difícil de justificar sin pruebas concretas y podría desatar una crisis diplomática mayor, debilitando aún más las relaciones hemisféricas.

Por ahora, tanto Colombia como buena parte de Latinoamérica permanecen a la espera de una clarificación oficial de Washington. A su vez, las declaraciones de Trump ya han provocado uno de los choques más severos entre ambos países en décadas y han encendido todas las alertas sobre el futuro de la seguridad regional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Suiza rechaza incluir a las mujeres en el servicio militar obligatorio

guardia suiza

Publicidad

Mundo

La exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en imagen de archivo

Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, imputada por presunto fraude y corrupción

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump amplía su amenaza de ataques por tierra a Colombia para acabar con el narcotráfico

Donald Trump

Trump anuncia que atacará dentro de Venezuela "muy pronto": "Sabemos dónde viven"

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU
OTAN

Marco Rubio da plantón a la OTAN en un momento clave de las negociaciones de paz

Imagen de soldados del ejército ucraniano
Deserción soldado

Nueva deserción de un soldado ucraniano en la provincia de Cádiz

Vladimir Putin, presidente de Rusia
Guerra Ucrania

Putin, poco antes de verse con el enviado de Trump para hablar de Ucrania: "Si Europa quiere combatir, estamos listos"

Vladímir Putin se reúne con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar los puntos del acuerdo que pondría fin a la guerra de Ucrania. Pero poco antes, el presidente ruso ha enviado este mensaje a la Unión Europea.

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca
Trump

Donald Trump intensifica sus ataques a periodistas con una web en la Casa Blanca para denunciar supuestas noticias falsas

Donald Trump ha activado un portal web de la Casa Blanca en el que ataca directamente a periodistas y a medios. En él señala supuestas noticias falsas difundidas. Entre los medios más señalados, el mítico 'Whasington Post' propiedad de Bezos

Imagen de archivo de Federica Mogherini en 2018

La ex vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogheri, detenida por supuesto fraude

La respuesta de Maduro: "No queremos la paz de los esclavos ni de las colonias"

Maduro responde a Trump: "No queremos la paz de los esclavos ni de las colonias"

Grupo de cirujanos durante un trasplante

Unos médicos consiguen extraer con un preservativo un mechero del cuerpo de un paciente que lo llevó más de 30 años en su cuerpo

Publicidad