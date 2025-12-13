Muere Peter Greene, actor de 'Pulp Fiction' y 'La máscara', a los 60 años

El mundo del cine está de luto tras conocerse el fallecimiento del actor estadounidense Peter Greene a los 60 años. Su cuerpo fue encontrado este viernes 12 de diciembre en su apartamento del barrio neoyorquino de Lower East Side. Su representante, Gregg Edward, ha confirmado que la policía certificó su muerte nada más acceder a la vivienda. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento.

Nacido en Nueva Jersey en 1965, Greene se construyó su propia carrera en Hollywood, especialmente en la década de los noventa, gracias a su capacidad para encarnar personajes duros y perturbadores. Fue un rostro habitual de villanos (mafiosos, policías, corruptos, criminales o personajes marginales) que dejaron huella en la gran pantalla.

Entre sus trabajos más conocidos figuran películas de gran éxito como 'Pulp Fiction', 'La máscara', 'Sospechosos habituales' o 'Alerta máxima 2', títulos que consolidaron su perfil como actor de carácter y lo convirtieron en un secundario muy reconocible para el público. Su muerte ha causado conmoción entre seguidores y profesionales del sector, que recuerdan su intensidad interpretativa y su presencia inconfundible en el cine de los años noventa. Los noventa fueron su época de oro en Hollywood, tras dar vida a Zed en 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino, mientras que en 'La máscara' encarnó al villano Dorian Tyrell frente a Jim Carrey, dos personajes oscuros y violentos que supieron explotar su mirada intensa y su presencia inquietante en pantalla.

Más allá del cine

En los últimos años, Peter Greene se había volcado en un proyecto personal muy alejado de Hollywood. Según ha explicado su representante, al actor le apasionaba "sacar a la luz todas las muertes que se han producido en todo el mundo como consecuencia del desmantelamiento de USAID en Estados Unidos". La USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, era un organismo dedicado a la ayuda humanitaria y al desarrollo económico en democracias de todo el mundo, que fue desarticulado por Donald Trump poco después de regresar a la Casa Blanca. Greene consideraba que sus consecuencias estaban siendo invisibilizadas y dedicó buena parte de su tiempo a denunciarlas.

Mientras defendía estas causas, Greene no dejó de actuar. Después de su salto al estrellato, también participó en películas como 'Ambición peligrosa', 'Impacto mortal' o la comedia 'De ladrón a policía', protagonizada por Martin Lawrence. Ya en el siglo XXI, siguió sumando proyectos como la adaptación de 2005 de 'La guerra de los mundos' que no dirigió Steven Spielberg, la serie 'Life on Mars', la comedia 'Exposados' junto a Jennifer Aniston y, más recientemente, un pequeño papel en 'The Continental: Del universo de John Wick', estrenada hace un par de años.

