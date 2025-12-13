Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Jubilación

Una pareja consigue jubilarse antes de los 40 años: "No poníamos la calefacción ni comíamos fuera de casa"

Katie y Alan se retiraron gracias al ahorro extremo y la inversión a largo plazo.

Imagen de monedas

Imagen de monedasPexels

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Katie Donegan tenía 35 años cuando decidió dejar su trabajo para siempre. Su marido, Alan, cinco años mayor que ella, tomó la misma decisión y prácticamente al mismo tiempo que su esposa. Esta decisión puede parecer, para muchas personas en España, algo idílico o fuera de su alcance.

No obstante, la historia de los Donegan demuestra que con buena estrategia, disciplina y educación financiera, se puede alcanzar la independencia económica.

Tal y como detalla el diario 'Daily Mail', esta pareja británica posee una fortuna de dos millones de libras, lo que equivale a unos 2.277.180 euros. Este dinero les ha permitido que se dediquen a viajar por el mundo y que colaboren en proyectos de voluntariado.

Aparte de viajar, Alan y Katie han optado por transmitir sus conocimientos. Actualmente, ofrecen cursos gratuitos donde enseñan a otros cómo ahorrar, invertir y organizarse para poder jubilarse antes de lo habitual.

Tal y como explicó Katie al 'Daily Mail', se conocieron en un proyecto de voluntariado en Costa Rica en 2005 y desde ese momento, vieron que ambos eran cuidadosos con el dinero. Después de estar juntos, comenzaron a vivir con la madre de Alan con el objetivo de ahorrar lo suficiente para el depósito de una casa.

Cinco años después, en 2010, habían logrado ahorrar 47.821 euros y compraron un piso de dos habitaciones en Basingstoke. Tres años después, se casaron en una boda que organizaron ellos mismos y que costó 12.000 libras, es decir, 13.663 euros. Esa cifra es un precio muy inferior al presupuesto medio británico, pero gracias a eso, pudieron celebrar su día con 180 invitados sin comprometer sus cuentas. Ese estilo de vida austero fue el punto de partida de una filosofía financiera que, con los años, se volvería ambiciosa.

Kate recibía un sueldo anual de 66.038 euros y Alan uno de 71.731. Sin embargo, no se conformaron con esos sueldos. Para aumentar sus ingresos, Alan montó su propio negocio en 2008 y Katie dio el salto a ser autónoma. Esa decisión, arriesgada pero meditada, resultó fundamental: tiempo después de dejar su empleo, sus ingresos aumentaron de forma significativa.

Cuando ya tenían alrededor de 330.000 euros ahorrados, decidieron acelerar el proceso con medidas de ahorro extremo. Tal y como asegura Katie, "ni encendían la calefacción ni comían fuera de casa y utilizaban cupones para las compras". Para Katie, lo que hacían era "enfocarse en aumentar la diferencia entre lo que ganábamos y lo que gastábamos".

Sin duda, para la pareja británica el gran punto de inflexión llegó en 2015, cuando descubrieron el movimiento FIRE. Inspirándose por sus principios, se propusieron una meta clara: alcanzar un millón de libras invertidas en solo tres años. Este objetivo, que aparentemente parecía desmesurado, empezó a tomar forma gracias a un recorte drástico de los gastos y una estrategia agresiva de generación de ingresos.

El método que siguieron para llegar a ese punto se basa en los pilares clásicos del FIRE: aumentar el margen entre ingresos y gastos, invertir ese margen en fondos baratos y globales y centrarse en alcanzar un objetivo de patrimonio para poder dejar de trabajar.

En 2018, la pareja acumuló 1.022.462 euros y decidió invertirlo todo en fondos indexados globales de bajo coste. La pareja dividió su estrategia en etapas. En un primer momento, estabilizaron un fondo de emergencia y posteriormente, crearon un margen entre ingresos y gastos.

Así, en abril de 2019, alcanzaron la cifra mágica: ingresos 25 veces su gasto anual. Ese es el umbral que muchos seguidores del FIRE consideran suficiente para retirarse, basándose en la llamada "regla del 4%".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

En lancha, jet privado y con peluca: así fue la travesía de María Corina Machado hasta conseguir llegar a Oslo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega

Publicidad

Mundo

Imagen de monedas

Una pareja consigue jubilarse antes de los 40 años: "No poníamos la calefacción ni comíamos fuera de casa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump afirma que Europa lo prefiere como líder a los actuales mandatarios en la UE

Imagen de archivo de la influencer Mary Magdalene.

Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años al caer desde el balcón de un hotel

Imagen de Donald Trump rodeado de mujeres en una de las fiestas de Epstein
Archivo Epstein

Las fotos inéditas de Donald Trump en las fiestas de Epstein, rodeado de mujeres y condones con su cara

Imagen de archivo de Maduro.
Venezuela / EEUU

EEUU sanciona a los "narcosobrinos" de Maduro y a seis petroleros tras la incautación de un buque

Influencer alemana pasó de modelo y boxeadora a promotora del Salafismo
Redes sociales

El peligro de las redes: una influencer alemana pasa de modelo y boxeadora a promotora del Salafismo

Organizaciones de prevención advierten sobre el impacto de contenidos extremistas en redes sociales y piden más esfuerzo para frenar la radicalización digital.

María Corina Machado asiste a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en Oslo
Venezuela Nobel

María Corina Machado tuvo que ser rescatada a la deriva en el mar Caribe en su periplo hasta Oslo

La líder opositora venezolana habría estado navegando durante más de 3 horas perdida después de que su GPS se cayera por la borda

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump prohibe que los estados aprueben regulaciones sobre la IA

Muere una mujer de 37 años tras realizarse una rinoplastia con un médico que no estaba cualificado

Muere una mujer de 37 años tras una rinoplastia realizada por un médico que no estaba cualificado

Asesinato a plena luz del día

Asesinan a tiros a plena luz del día a un condenado a 45 años de prisión por matar y abusar sexualmente de un niño de 9 años

Publicidad