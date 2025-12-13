Una pareja consigue jubilarse antes de los 40 años: "No poníamos la calefacción ni comíamos fuera de casa"

Katie Donegan tenía 35 años cuando decidió dejar su trabajo para siempre. Su marido, Alan, cinco años mayor que ella, tomó la misma decisión y prácticamente al mismo tiempo que su esposa. Esta decisión puede parecer, para muchas personas en España, algo idílico o fuera de su alcance.

No obstante, la historia de los Donegan demuestra que con buena estrategia, disciplina y educación financiera, se puede alcanzar la independencia económica.

Tal y como detalla el diario 'Daily Mail', esta pareja británica posee una fortuna de dos millones de libras, lo que equivale a unos 2.277.180 euros. Este dinero les ha permitido que se dediquen a viajar por el mundo y que colaboren en proyectos de voluntariado.

Aparte de viajar, Alan y Katie han optado por transmitir sus conocimientos. Actualmente, ofrecen cursos gratuitos donde enseñan a otros cómo ahorrar, invertir y organizarse para poder jubilarse antes de lo habitual.

Tal y como explicó Katie al 'Daily Mail', se conocieron en un proyecto de voluntariado en Costa Rica en 2005 y desde ese momento, vieron que ambos eran cuidadosos con el dinero. Después de estar juntos, comenzaron a vivir con la madre de Alan con el objetivo de ahorrar lo suficiente para el depósito de una casa.

Cinco años después, en 2010, habían logrado ahorrar 47.821 euros y compraron un piso de dos habitaciones en Basingstoke. Tres años después, se casaron en una boda que organizaron ellos mismos y que costó 12.000 libras, es decir, 13.663 euros. Esa cifra es un precio muy inferior al presupuesto medio británico, pero gracias a eso, pudieron celebrar su día con 180 invitados sin comprometer sus cuentas. Ese estilo de vida austero fue el punto de partida de una filosofía financiera que, con los años, se volvería ambiciosa.

Kate recibía un sueldo anual de 66.038 euros y Alan uno de 71.731. Sin embargo, no se conformaron con esos sueldos. Para aumentar sus ingresos, Alan montó su propio negocio en 2008 y Katie dio el salto a ser autónoma. Esa decisión, arriesgada pero meditada, resultó fundamental: tiempo después de dejar su empleo, sus ingresos aumentaron de forma significativa.

Cuando ya tenían alrededor de 330.000 euros ahorrados, decidieron acelerar el proceso con medidas de ahorro extremo. Tal y como asegura Katie, "ni encendían la calefacción ni comían fuera de casa y utilizaban cupones para las compras". Para Katie, lo que hacían era "enfocarse en aumentar la diferencia entre lo que ganábamos y lo que gastábamos".

Sin duda, para la pareja británica el gran punto de inflexión llegó en 2015, cuando descubrieron el movimiento FIRE. Inspirándose por sus principios, se propusieron una meta clara: alcanzar un millón de libras invertidas en solo tres años. Este objetivo, que aparentemente parecía desmesurado, empezó a tomar forma gracias a un recorte drástico de los gastos y una estrategia agresiva de generación de ingresos.

El método que siguieron para llegar a ese punto se basa en los pilares clásicos del FIRE: aumentar el margen entre ingresos y gastos, invertir ese margen en fondos baratos y globales y centrarse en alcanzar un objetivo de patrimonio para poder dejar de trabajar.

En 2018, la pareja acumuló 1.022.462 euros y decidió invertirlo todo en fondos indexados globales de bajo coste. La pareja dividió su estrategia en etapas. En un primer momento, estabilizaron un fondo de emergencia y posteriormente, crearon un margen entre ingresos y gastos.

Así, en abril de 2019, alcanzaron la cifra mágica: ingresos 25 veces su gasto anual. Ese es el umbral que muchos seguidores del FIRE consideran suficiente para retirarse, basándose en la llamada "regla del 4%".

