Putin expresa su apoyo a Maduro ante las "acciones agresivas" de Estados Unidos

El presidente ruso llama a Maduro y respalda al Gobierno venezolano en plena escalada de tensión entre Caracas y Washington.

Vlad&iacute;mir Putin saluda a Nicol&aacute;s Maduro en 2017

Vladímir Putin saluda a Nicolás Maduro en 2017EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, trasladó este jueves su respaldo al Gobierno de Venezuela durante una conversación telefónica con Nicolás Maduro, según informó el Kremlin. Se trata del primer contacto entre ambos mandatarios tras el aumento de las tensiones entre Caracas y Estados Unidos.

En el comunicado oficial, Moscú detalló que "Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa".

Refuerzo de la alianza estratégica

Durante la llamada, ambos líderes "intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025". Asimismo, "reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación continuada de proyectos conjuntos en las áreas comercial, económica, energética, financiera, cultural y humanitaria, entre otras".

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, firmado en Moscú el pasado mes de mayo, entró en vigencia justo antes de que Washington anunciara el lanzamiento de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, orientada a combatir redes criminales originadas en Latinoamérica.

El portaaviones USS Gerald Ford entra en juego

La puesta en marcha de esta operación coincidió con la llegada al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, acompañado de su grupo de ataque. Este despliegue se suma al de destructores y buques anfibios que EE.UU. mantiene en la zona desde agosto y que Washington acompaña con advertencias directas hacia Maduro, al que considera un presidente "ilegítimo".

Ante esta situación, el documento suscrito entre Moscú y Caracas "expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar", y el Kremlin asegura que actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos".

Moscú niega peticiones de ayuda militar

Pese a las especulaciones, Rusia afirma que Venezuela no ha solicitado oficialmente material militar -ni misiles, ni aviones, ni sistemas antiaéreos-. El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro, mientras que el Kremlin llamó a Estados Unidos a evitar una desestabilización en el Caribe.

En paralelo, ambas cámaras del Parlamento ruso han instado a la comunidad internacional a condenar las "acciones agresivas" de Estados Unidos hacia Caracas.

Si bien la Administración de Donald Trump defiende su despliegue cerca de aguas venezolanas como parte de su lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Maduro insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

