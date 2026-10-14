Trump anuncia que Estados Unidos prepara la "exploración masiva" de petróleo y gas en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que su país está preparando el comienzo de las labores de exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

"¡La exploración masiva de petróleo, gas y mineral se está preparando para comenzar en nuestra nueva y bella Groenlandia!", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que también calificó al territorio de fundamental para la seguridad de su país y de Europa.

Control de seguridad

Trump ya anunció el mes pasado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, destinado a reforzar el papel de Washington en la seguridad y defensa de la isla ártica, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Según Trump, el pacto tiene una duración indefinida y permitirá a Estados Unidos mantener una capacidad permanente de actuación en Groenlandia ante posibles amenazas.

Dinamarca y Groenlandia subrayaron, por su parte, que esto no afectaría a la soberanía groenlandesa. El acuerdo pretende poner fin a las tensiones entre los países implicados. En el pasado, Trump había amenazado en repetidas ocasiones con poner bajo control estadounidense Groenlandia, un territorio de gran importancia estratégica.

Trump explicó entonces que el pacto "impedirá que posibles adversarios de Washington establezcan bases militares", mantengan presencia militar o realicen determinadas inversiones consideradas estratégicas en Groenlandia sin la autorización expresa de Estados Unidos.

Además, adelantó que su Gobierno comenzará a trabajar de inmediato en el establecimiento de una presencia militar estadounidense más amplia en la isla, aunque no ha precisado todavía su ubicación ni sus características.

Posición geográfica y recursos naturales

El anuncio suponía un nuevo paso en la estrategia de Trump respecto a Groenlandia, territorio cuya posición geográfica y recursos naturales han adquirido una importancia creciente dentro de la política de seguridad estadounidense en el Ártico.

No obstante, el acuerdo no implica que Estados Unidos haya adquirido la soberanía sobre Groenlandia. El territorio continúa formando parte del Reino de Dinamarca y las autoridades danesas y groenlandesas mantienen sus competencias. Los detalles jurídicos y operativos del acuerdo deberán concretarse y, según las informaciones difundidas, el pacto tendrá que completar los procedimientos necesarios antes de su entrada en vigor.

Sin embargo el anuncio de hoy de Trump muestra a las claras cuáles son sus objetivos respecto a la isla, más allá de la cooperación militar entre Washington, Copenhague y Nuuk, y refuerza la importancia estratégica de Groenlandia como fuente de recursos para Estados Unidos en el escenario geopolítico del Ártico.