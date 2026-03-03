Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
DESAPARICIÓN

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie sin novedades de su paradero

La mujer de 84 años fue vista por última vez en su domicilio el pasado 31 de enero y se desconoce su paradero.

Anna Martín
Publicado:

Se cumplen 30 días desde que la presentadora estadounidense de la NBC, Savannah Guthrie, denunció la desaparición de su madre, Nancy Guthrie. La mujer de 84 años fue vista por última vez en su domicilio de Tucson (Arizona) el pasado 31 de enero. Ese mismo día, la familia alertó a la policía y denunció su desaparición, ya que Nancy no acudió a la iglesia como solía hacer ni respondía a las llamadas.

Desde entonces, se ha iniciado una búsqueda exhaustiva en la que han participado más de 400 agentes locales, estatales y federales, pero, por el momento, no hay novedades sobre el paradero de la desaparecida y se sigue investigando qué ha podido pasar.

En los últimos días, por las imágenes recogidas de la cámaras de seguridad cercanas a la casa de Nancy, fue detenido un hombre de Arizona llamado Luke Daley junto a su madre tras existir indicios de que podrían estar vinculados con la desaparición. Sin embargo, horas más tarde, fueron puestos en libertad y Luke aseguró públicamente que no tenía nada que ver con el caso, a pesar de que muchos lo señalaban por su parecido con el hombre encapuchado que aparece en las imágenes del día de los hechos. A día de hoy lo único está claro es la presencia de restos de sangre en el domicilio que, tras ser analizados, dictaminaron pertenecer a la madre de la conocida periodista.

La semana pasada, ante la desesperación, sus seres queridos ofrecieron un millón de dólares de recompensa a cambio de recibir información sobre el paradero de Nancy. "Nosotros sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, nuestra comunidad de Tucson y alrededor del país, por favor, no dejen de orar y de tener esperanza. Hay que traerla de regreso a casa"; "Si escuchas este mensaje, si has estado esperando y no has estado seguro, deja que esta sea la señal. Por favor, da un paso al frente, cuenta lo que sabes y ayúdanos a traer a nuestra amada mamá a casa para que podamos celebrar una gloriosa, milagrosa vuelta a casa", son solo algunos de los mensajes que la presentadora Savannah Guthrie ha publicado en sus redes sociales, donde no ha dejado de pedir ayuda para encontrar a su madre.

Savannah Guthrie, este lunes, junto a su hermana Annie y su esposo, Tommaso Cioni, llegaron a la casa de la desaparecida y visitaron el monumento de flores que se alza frente a la vivienda en honor a Nancy. Los tres se mostraron completamente rotos ante la situación.

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

