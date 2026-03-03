Samuel Moura, el marido de la influencer fallecida tras la fecundación in vitro, se pronuncia sobre los hechos

Días después de que se confirmase en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo el fallecimiento por muerte cerebral de la influencer Gabriela Martins Santos, su marido, Samuel Moura, ha encabezado un emotivo homenaje en honor a su recuerdo. La familia, junto a una multitud vestida con camisas blancas, lanzó globos de ese mismo color al cielo frente a la fachada de una iglesia iluminada.

La despedida comenzaba con "muchísimo dolor y amor" tras la muerte de forma inesperada durante la intervención integrada en un proceso de fecundación in vitro. La pareja acababa de celebrar su octavo aniversario, llevaban dos años esperando a poder tener un hijo, pero tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el procedimiento, Gabriela cayó en un irreversible coma. Tras ocho días en cuidados intensivos, los médicos confirmaron su triste y fugaz fallecimiento.

Emotiva despedida de amigos y familiares

"Para siempre Gabi, te amo", palabras textuales del marido que hasta entonces no se había pronunciado. Entre los mensajes de despedida aparecidos en varios vídeos, se destacan: "Para siempre, te amo", "Samuel, estaremos siempre aquí, juntos y fuertes por nuestra princesa" o "Tenemos la certeza de que Gabriela está al lado del Señor".

Gabriela dejó un mensaje antes de morir a su esposo Samuel Moura en redes, recordándole que ambos debían de valorar esos pequeños detalles de su relación de pareja. Esta frase llevaba consigo una galería de imágenes que se volvieron más impactantes tras la pérdida inesperada: "Entre reuniones, compromisos y rutinas ocupadas, es fácil olvidar que la relación también necesita atención. Salir con amigos es delicioso, tener momentos especiales afuera también... Pero lo que realmente sostiene una relación son los pequeños rituales diarios". Finalizaba el mensaje con un simple y emotivo "te quiero".

La pareja, Samuel, ahora tendrá que aprender a vivir sin "Gabi", al igual que el resto de su familia a quienes solo les queda consuelo de haber donado sus órganos con la intención de salvar otras vidas. "Un gesto de inmensa grandeza que llevará esperanza y vida a otras personas", relata la familia de Gabi.

La familia habla del traslado y desmiente rumores

La prima de Gabriela Martins confirmó en el medio brasileño g1 que la familia se encuentra realizando los trámites necesarios para trasladar el cuerpo hasta Teresina, ciudad donde nació. Nahiza Monteles, periodista y prima de la fallecida desmintió los rumores sobre si Gabriela se habría sometido a otra nueva intervención estética. Aclaró que era un tratamiento médico para lograr el embarazo.

