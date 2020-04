El troleo viral de una joven a su jefe utilizando un 'meme' de fondo en una videoconferencia de trabajo

Flora E Gill participó en una videoconferencia de trabajo manteniendo de fondo la imagen de un 'meme'. La joven recibió después un mensaje de su jefe y decidió compartirlo todo en Twitter.

"Si bien pensé que su fondo de 'Zoom' era divertido (he visto los 'memes' y creo que son muy buenos), me preocupa que no proyecte el profesionalismo por el que debería esforzarse, ¿Quizás sólo su apartamento la próxima vez?", le dijo su jefe después de la videoconferencia.

Flora Gill no dudó en publicar el mensaje, acompañado de una foto suya con el 'meme' de fondo. Además, la periodista bromeó con la forma de escribir de su jefe.

"Si crees que puedes escribir 'mejor' que mi jefe, ¿por qué no participar en esta competición?", compartió en su Twitter.