Tragedia en Michigan: Un hombre mata a su esposa y a sus seis hijos y se suicida tras incendiar la vivienda

Las autoridades del estado de Michigan investigan como un asesinato-suicidio la muerte de ocho miembros de una familia encontrados en el interior de su vivienda en llamas en Grand Haven Township, según las fuentes consultadas por el canal de televisión 'Fox News'. Los fallecidos son un matrimonio y sus seis hijos, todos ellos con heridas de bala, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa.

El padre, principal sospechoso del crimen

Los investigadores del caso del múltiple asesinato apuntan como principal responsable del crimen al padre de la familia, Kristopher Karolkiewicz, de 47 años. Las primeras investigaciones del suceso concluyen que el padre de la familia numerosa habría matado a su esposa, Amanda Karolkiewicz, de 39 años, y a sus seis hijos antes de quitarse la vida. Las autoridades también señalan que Karolkiewicz habría provocado posteriormente el incendio de la vivienda de forma intencionada, iniciando varios focos dentro de la casa. Los agentes identificaron este lunes a los adultos fallecidos, aunque no han revelado los nombres de los menores. Se trata de cuatro niños de 15, 12, 11 y 5 años, y dos niñas de 11 años. Dos de los seis hijos eran adoptados.

Los vecinos dieron el aviso a emergencias

El suceso comenzó cuando los servicios de emergencia recibieron varios avisos de vecinos que alertaban de olor a humo en la zona entre las 08:30 y las 09:00 horas del viernes, pero al acudir los bomberos de la localidad no localizaron ningún incendio. No fue hasta las 11:45 que los equipos de emergencia regresaron a la vivienda situada en el bloque 14900 de Riverside Trail tras recibir nuevos avisos sobre la presencia de humo blanco saliendo del inmueble. Fue entonces cuando encontraron los cuerpos de los ocho miembros de la familia.

La familia, rota ante la tragedia

Según las publicaciones compartidas en redes por la madre de la familia, ella y sus dos hijas adoptivas habían vuelto a mediados de julio de un viaje a China, donde visitaron el parque temático Shanghai Disneyland. El padrastro de Amanda, Steve Lawwill, expresó su dolor tras conocer la tragedia y aseguró que la familia está "completamente destrozada". La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa ha confirmado que no hay más sospechosos relacionados con el caso, aunque la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia familiar.

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