Fiona, una conocida hipopótama del zoológico de Cincinnati, en Estados Unidos, continúa recibiendo atención veterinaria después de ingerir accidentalmente un gorro de lana que acabó dentro de su hábitat. Ante la dificultad para expulsarlo, sus cuidadores están probando diferentes métodos para estimular su aparato digestivo.

El incidente ocurrió cuando un visitante lanzó un gorro al aire. El objeto quedó atrapado en un ventilador de techo, que lo impulsó a través de una abertura hasta el recinto de Fiona, donde terminó ingiriéndolo.

Desde entonces, los veterinarios la vigilan las 24 horas del día y le administran medicamentos para aliviar el dolor y las náuseas. También intentan que continúe comiendo sus alimentos favoritos.

Los veterinarios descartan operarla

Los especialistas consideran que una intervención quirúrgica no es una opción viable para un hipopótamo adulto, debido a las dificultades que supondría este tipo de operación.

Por ahora, la principal esperanza es que Fiona consiga expulsar el gorro de forma natural. El zoológico sigue de cerca su evolución y comparte actualizaciones sobre su estado con sus seguidores.

Fiona, toda una celebridad

Fiona se convirtió en una de las hipopótamas más conocidas del mundo desde su nacimiento prematuro en el zoológico de Cincinnati, en 2017. Nació seis semanas antes de lo previsto y pesó apenas 13 kilos. Desde entonces, su historia de superación ha despertado el cariño de miles de personas, que ahora siguen pendientes de su evolución y esperan que vuelva a recuperarse, contagiando con su alegría habitual.