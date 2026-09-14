Boris Johnson y un exjefe de la CIA estaban muy cerca del lugar del ataque de un dron ruso en Polonia

Rusia vuelve a elevar la tensión a las puertas de la OTAN después de que un dron alcanzara este domingo un tren en el oeste de Ucrania, a solo dos kilómetros de la frontera con Polonia.

El ataque se produjo minutos después de que por esa misma vía pasara un convoy con diplomáticos europeos, entre los que viajaban el exprimer ministro británico Boris Johnson, que había abandonado una estación ucraniana próxima a la frontera con Polonia momentos antes de que se produjera el ataque contra otro tren.

En la zona también se encontraba el exdirector de la CIA, David Petraeus, que viajaba en otro convoy que todavía se encontraba en la misma estación golpeada, según informó la compañía ferroviaria ucraniana.

El ataque se produjo en Yahodyn, a apenas unos kilómetros de la frontera con Polonia. En vídeos difundidos en redes sociales se ven personas que corren por un andén entre dos trenes estacionados mientras de fondo se produce una explosión. Pese a que no hubo víctimas, el siniestro ha aumentando la preocupación por una posible escalada del conflicto ruso-ucraniano y por la proximidad del territorio de la OTAN.

En este sentido, Kiev presentó la agresión como prueba de la creciente amenaza que representa el ruso Vladimir Putin para Europa, mientras que el operador ferroviario de Ucrania afirmó que, aunque todavía está esclareciendo los detalles, es "bastante probable" que el dron ruso pudiera haber atacado deliberadamente el tren en el que viajaban los funcionarios.

La misma agencia señaló que el tren diplomático que transportaba a Johnson, funcionarios de seguridad europeos y otros exlíderes de Kiev a Polonia partió antes de lo previsto de la estación de Yagodyn debido a la "constante amenaza de ataques rusos". Según Ferrocarriles Ucranianos, para cuando se produjo el ataque, el tren ya había cruzado a Polonia.

Putin lleva la tensión bélica hasta las puertas de la OTAN

En rus redes sociales, Johnson condenó el ataque, que calificó de "aleatorio y sin sentido", y aseguró que Ucrania ganará la guerra, aunque advirtió de que esta podría terminar "mucho antes" si los aliados se toman la situación en serio y proporcionan a los ucranianos la ayuda "que se merecen y necesitan".

Los drones rusos también atacaron una gasolinera en la misma localidad el domingo. "Este es el terror de Putin llamando directamente a las puertas de la UE y de la OTAN", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, en un mensaje en X el que condenó los ataques.

"Los bárbaros rusos están a vuestras puertas, queridos socios. Actuad ahora: lanzad todo el peso de vuestras sanciones contra el agresivo régimen de Putin. Haced que Moscú sienta las consecuencias de su terror", agregó.

Según la agencia estatal de noticias TASS, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas estaban atacando "infraestructuras ferroviarias en el oeste de Ucrania utilizadas para transportar cargamentos militares procedentes de países europeos".

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