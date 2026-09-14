Trump dice que la IA no necesita más control que tenerlo a él como presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la inteligencia artificial no necesita mayores mecanismos de control y ha defendido que basta con que él esté al frente del país para garantizar su seguridad.

Trump ha denunciado este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra esta tecnología, en medio de la creciente preocupación por los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial y de las advertencias lanzadas por varios líderes del sector.

"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", ha escrito el mandatario en su red social, Truth Social.

Sus declaraciones llegan después de que distintos expertos y responsables de empresas tecnológicas hayan alertado sobre los posibles riesgos que plantea el avance de la IA y hayan reclamado medidas para controlar su desarrollo.

China eleva la voz

China ha elevado la voz de alarma ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA). El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, ha pedido construir una 'barrera de seguridad' alrededor de esta tecnología para reducir los riesgos que puede provocar su expansión.

Según Chen, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales escenarios de competencia tecnológica entre las grandes potencias. Por ello, China considera necesario impulsar su desarrollo, pero al mismo tiempo aumentar el control sobre los datos, los algoritmos, la infraestructura informática y sus aplicaciones tanto civiles como militares.

Entre los principales peligros señalados por las autoridades chinas se encuentran la creación y difusión de contenidos falsos, los ataques informáticos, las filtraciones de datos y la manipulación de la opinión pública. También preocupa el posible uso militar de sistemas autónomos y las dificultades para determinar quién es responsable de determinados contenidos creados mediante inteligencia artificial.

La preocupación resulta especialmente relevante debido a la rapidez con la que esta tecnología se está extendiendo en China. Según Chen, en junio de 2026 los productos de IA ya superaban los 500 millones de usuarios en el país.

Pekín también reclama una mayor cooperación internacional. El presidente Xi Jinping ha defendido una gobernanza 'precisa y efectiva' de la inteligencia artificial, mientras China impulsa organismos internacionales para establecer reglas comunes.

Sin embargo, el debate no se limita a China. En Estados Unidos también crece la preocupación por los riesgos de la IA, aunque el Gobierno de Donald Trump insiste en que mantener el liderazgo tecnológico es fundamental para evitar que China gane la carrera.

El gran desafío será encontrar un equilibrio entre innovación y seguridad: avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial sin permitir que sus riesgos crezcan más rápido que la capacidad de control de los gobiernos y de la sociedad.