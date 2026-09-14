Continúa la búsqueda de supervivientes en Indonesia con climatología adversa y fuerte oleaje

Un ferry con 243 personas a bordo ha naufragado en el mar de Java en Indonesia, dejando un total por el momento de 6 muertos y 129 desaparecidos, según el último balance de las autoridades locales. El accidente tuvo lugar durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, cuando el barco "Virgo Transport 8" navegaba desde Surabaya, en Java Oriental, hacia Banjarmasin, en Kalimantan Meridional, en la isla de Borneo.

El mal tiempo, el posible causante del naufragio

Según las fuentes consultadas, el barco perdió el contacto alrededor de las 2 de la madrugada. Previo al naufragio, el capitán del navío habría informado de climatología adversa y un fuerte oleaje, con olas de hasta 3 metros. Se desconocen las causas del volcado del barco y se mantienen todas las hipótesis abiertas para esclarecer si, aparte del mal tiempo, pudo haber otros factores que causaran el siniestro en el mar.

Sigue la búsqueda de 129 personas desaparecidas

Hasta el momento solo se han rescatado a 108 personas del barco y otras 129 siguen en paradero desconocido. Las autoridades han desplegado un operativo muy amplio, pero las condiciones en la zona están dificultando especialmente la búsqueda. Los fuertes vientos, el oleaje y la escasa visibilidad complican las tareas de los equipos de emergencia y el acceso a la embarcación.

La embarcación no viajaba al tope de su carga

La gran embarcación no viajaba sobrecargada según los datos disponibles que ha señalado el ministro de Transportes indonesio, Dudy Purwagandhi. La embarcación tenía capacidad para unas 500 personas y llevaba 243 ocupantes en el momento del accidente. Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda y rescate mientras tratan de localizar a las 129 personas que continúan desaparecidas y esclarecer las circunstancias que provocaron el vuelco del ferry.