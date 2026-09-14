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Escocia, Irlanda del Norte y Gales firman una declaración conjunta histórica: reclaman la autodeterminación y un futuro en la UE

El objetivo es presionar al primer ministro británico después de que este afirmara que podría haber otro referéndum de independencia en Escocia si lo apoya la opinión pública.

Escocia, Irlanda del Norte y Gales firman una declaración conjunta histórica: reclaman la autodeterminación y un futuro en la UE

Escocia, Irlanda del Norte y Gales firman una declaración conjunta histórica: reclaman la autodeterminación y un futuro en la UE | Efe

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Pepe Ribas
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Los partidos gobernantes en Escocia, Irlanda del Norte y Gales se unen para reclamar el derecho de autodeterminación de sus pueblos y la posibilidad de un futuro dentro de la Unión Europea. Las naciones consideran que el Brexit les ha perjudicado: "Ha dañado nuestras economías y limitado las oportunidades para nuestra gente".

Irlanda del Norte, Escocia y Gales quieren estar en la UE

En una histórica declaración conjunta de los pueblos galés, norirlandés y escocés en boca de sus mandatarios, han dejado clara su postura con respecto a la salida de la UE y su figura como naciones independientes: "Creemos que el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación".

"Westminster no tiene derecho a bloquear la democracia"

Los líderes del Partido Nacional Escocés (SNP), el Sinn Féin y Plaid Cymru han dejado claro que "ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia" o "socavar" el principio de que sus pueblos decidirán su propio futuro". Sin olvidarse de que cada partido tiene posiciones constitucionales distintas, pero no tan alejadas: "Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su propio tiempo".

Buscan presionar al primer ministro británico

Fuentes citadas por el periódico 'The Telegraph' indican que el objetivo es presionar al primer ministro británico, Andy Burnham, después de que este afirmara que podría haber otro referéndum de independencia en Escocia si lo apoya la opinión pública. De hecho, dijo ante el Parlamento que las condiciones para la votación son "exactamente las mismas en Escocia" que para Irlanda del Norte.

Dispuestos a todo por entrar en la UE

Los líderes se han posicionado a favor de ampliar sus recursos energéticos, en concreto la energía renovable, para realizar un aporte clave a las economías de las familias y a que las empresas estén con menos ahogo económico: "Rechazamos el modelo económico fallido de Whitehall y, en cambio, construiremos economías que brinden justicia social y reduzcan la desigualdad en todas nuestras naciones".

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