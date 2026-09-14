Atan a un técnico de telecomunicaciones a una torre de telefonía como protesta por no tener conexión a 5G

Un técnico de telecomunicaciones ha sufrido un episodio surrealista en una localidad de La India. La ciudad en cuestión se llama Hardauli, en el norte del país. Los vecinos de esta urbe situada en el distrito de Uttar Pradesh, llevan teniendo problemas de conexión a la red alrededor de dos años.

Desesperados por los problemas que les da la señal y presos del desentendimiento al que están siendo sometidos, no se les ocurrió otra medida para meter presión que atar a una de las torres de telefonía a un técnico de telecomunicaciones.

Aditya Bhan Singh, el nombre del técnico, fue atado con cables porque los vecinos querían que fuera un cargo de la compañía telefónica el que se presentara para solucionar los problemas con la red.

"No lo liberaremos hasta que lleguen los funcionarios", declararon los vecinos a The Times of India. Sin embargo, poco después el técnico fue liberado.

El superintendente de policía de Fatehpur, Abhimanyu Manglik, declaró: "Los aldeanos afirmaron que la zona había estado sufriendo una mala conectividad móvil, en particular con los servicios 5G, durante casi dos años a pesar de que se instaló allí una torre de telecomunicaciones privada".

Casos similares

La incidencia en la red de telefonía dejó sin teléfono fijo ni internet el pasado mayo de 2025 a varias zonas de España . "Hemos hecho unos trabajos de actualización de la red que han afectado a servicios puntuales en algunas empresas. Estamos trabajando en resolverlo", aseguró Telefónica en su día.

Paulatinamente se fueron recuperando los servicios y se recuperaron una parte de los servicios afectados. Se confirmó que la incidencia se debió a un problema en uno de los 'routers' de la red de la compañía.