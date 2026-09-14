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Muere una conocida empresaria e influencer después de someterse a una séxtuple cirugía estética que se prolongó durante ocho horas

Según recoge el portal Globo, la influencer brasileña, Andreia Vieira Gaspar se sometió a una ritidoplastia profunda y a una liposucción en el cuello. Durante la operación también se reposicionaron tejidos y músculos, se modificó la línea del cabello y se reposicionó el mentón. Además, se le practicó una blefaroplastia y un injerto de grasa facial.

Operación de cirugía estética

Operación de cirugía estética Antena 3 Noticias

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Juan Vivancos
Publicado:

La empresaria e influencer brasileña Andreia Vieira Gaspar, de 51 años, ha fallecido después de someterse a una séxtuple cirugía estética que se prolongó durante ocho horas en un hospital de Brasil. La intervención incluía varios procedimientos en el rostro y el cuello.

Según recoge el portal brasileño Globo, Vieira Gaspar se sometió a una ritidoplastia profunda y a una liposucción en el cuello. Durante la operación también se reposicionaron tejidos y músculos, se modificó la línea del cabello y se reposicionó el mentón. Además, se le practicó una blefaroplastia y un injerto de grasa facial.

Su hermana, Djiane Vieira, ha asegurado que someterse a estos procedimientos era uno de los grandes sueños de Andreia y ha denunciado las condiciones del hospital donde fue intervenida, que, según su testimonio, no contaba con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Mi hermana pagó 118.000 reais (cerca de 20.000 euros) para entrar luciendo tan hermosa como era, solo para morir en mis brazos", lamentó Djiane.

Había vivido cinco años en España

Andreia Vieira Gaspar falleció el pasado 12 de agosto. Había vivido en España durante los últimos cinco años, pero regresó a Brasil, concretamente a Goiânia, para someterse a los tratamientos estéticos faciales que, según su familia, llevaba tiempo deseando.

La intervención fue realizada por el otorrinolaringólogo Lessandro Martins. Tras la operación, la hermana de Andreia relató que la lengua de la empresaria estaba muy hinchada y que no podía cerrar la boca.

Djiane aseguró que alertó al equipo médico sobre el estado de su hermana, aunque la situación empeoró aproximadamente seis horas después de la cirugía.

Las pruebas realizadas posteriormente indicaron que Andreia Vieira presentaba una infección bacteriana activa. La familia también ha señalado que las pruebas preoperatorias se realizaron en España.

El médico defiende la atención recibida

El doctor Lessandro Martins se ha pronunciado sobre el caso a través de un comunicado remitido a sus representantes legales. El médico ha rechazado realizar declaraciones sobre el estado clínico de la paciente alegando el deber de confidencialidad médica.

"Por respeto a la confidencialidad médica, que se mantiene incluso después del fallecimiento, tal como lo estipula el Código de Ética Médica, no se concederán entrevistas ni se harán comentarios sobre los datos clínicos", señala el comunicado.

Martins asegura además que confía en que la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido y "demostrará la corrección de la atención brindada".

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