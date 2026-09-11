Del control de líquidos a los agentes infiltrados: así ha cambiado la seguridad en los aeropuertos tras el 11S

El 11S cambió para siempre la seguridad de la aviación. Veinticinco años después de los atentados, viajar en avión implica atravesar controles que forman parte de la rutina de cualquier pasajero, pero detrás de ellos existe todo un sistema de vigilancia que permanece fuera de la vista.

Controles de equipaje, restricciones sobre líquidos y revisiones de pasajeros son la parte más visible de un dispositivo que se extiende mucho más allá de los filtros de seguridad.

Agentes de paisano para detectar amenazas

En los aeropuertos también trabajan agentes de paisano y encubiertos que observan el comportamiento de los viajeros en busca de posibles amenazas.

"Cómo se mueve, la rapidez con la que se mueve, lo identificamos y le hacemos unas entrevistas y para que no llegue la amenaza al interior", explica a Antena 3 Noticias uno de estos agentes.

La vigilancia no se limita a las terminales. También se extiende a las pistas y al espacio aéreo, donde la Guardia Civil cuenta con equipos especializados para hacer frente a posibles amenazas con drones.

El cabo 1 José Manuel Jiménez, del equipo Pegaso, explica cómo funciona este dispositivo: "Tenemos adaptado el coche para la vigilancia anti-drone". Además, en caso de que se encontrasen ante una amenaza inminente, cuentan con un "perturbador portátil de la señal de frecuencia", usado para combatir cualquier organización criminal o terrorista. "Es un arma, se está utilizando ya en el ámbito bélico", destaca Jiménez.

Formación específica para los agentes

La seguridad aeroportuaria también exige una preparación específica de los agentes que trabajan en estas instalaciones.

"Todos los guardias civiles que se incorporan a trabajar en cualquier aeropuerto reciben una formación inicial específica", explica el comandante José Alcar.

Y si todas las capas anteriores fallaran, todavía quedaría una última barrera dentro del propio avión.

Agentes de seguridad también a bordo

"Eso es, suelen ir agentes de nuestra unidad nacional de escoltas de seguridad en vuelo", señala el comandante José Alcar.

Son los llamados escoltas de seguridad en vuelo, que reciben una preparación específica para actuar ante posibles amenazas durante el trayecto.

La sargento María, escolta de seguridad en vuelo de la Guardia Civil, explica: "Hacemos una formación específica en defensa personal, en tiro, también en negociación. Hacemos un entrenamiento diario".

Una seguridad mucho más amplia tras el 11S

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 supusieron un punto de inflexión para la seguridad de la aviación internacional. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) impulsó posteriormente una estrategia global para reforzar los controles y la protección de los aeropuertos y los vuelos.

A partir de entonces se reforzaron los controles de pasajeros y equipajes, la formación de los profesionales, la vigilancia de las instalaciones y la protección durante el vuelo. La seguridad también ha ido incorporando nuevas tecnologías para hacer frente a amenazas que han aparecido con el paso de los años.

Las restricciones sobre líquidos que hoy forman parte de los controles habituales llegaron después, en 2006, tras descubrirse un plan terrorista para introducir componentes de explosivos líquidos en aviones. La OACI estableció entonces directrices que limitaron los recipientes de líquidos, aerosoles y geles a 100 mililitros, una medida que se extendió internacionalmente.

El objetivo es que el pasajero vea solo una pequeña parte del dispositivo de seguridad. Como resume el comandante José Alcar: "Entonces se revolucionó el mundo de la seguridad".