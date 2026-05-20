Alemania recibe al misionero estadounidense contagiado de ébola en el Congo

Alemania ha activado al máximo, los protocolos sanitarios tras la llegada de un ciudadano estadounidense infectado con ébola procedente de la República Democrática del Congo. El paciente, identificado como el médico misionero Peter Stafford, ha sido trasladado al Hospital Universitario Charité de Berlín, uno de los centros europeos especializados en enfermedades altamente infecciosas.

Stafford contrajo el virus mientras trabajaba en zonas afectadas por el brote que se extiende por el este de Congo y que ya ha causado más de 130 muertos, según datos de las autoridades sanitarias internacionales. La preocupación de la Organización Mundial de la Salud se centra especialmente en la propagación de la cepa Bundibugyo, una variante rara del ébola para la que no existe una vacuna específica plenamente aprobada.

Así se realizó el traslado

El traslado se realizó mediante un avión medicalizado equipado con sistemas de aislamiento biológico y bajo fuertes medidas de seguridad. El paciente permanece aislado en una unidad de alta contención diseñada para tratar enfermedades extremadamente contagiosas.

Las autoridades alemanas han insistido en que el riesgo para la población es "muy bajo", ya que el ébola no se transmite por el aire, sino por contacto directo con fluidos corporales.

La evacuación médica ha vuelto a poner el foco internacional sobre el brote africano y sobre la capacidad de respuesta sanitaria mundial ante enfermedades de alta letalidad. La OMS sigue monitorizando la evolución de los contagios mientras varios países revisan sus protocolos de vigilancia epidemiológica.

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