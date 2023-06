Se suspende el Campeonato Europeo de Sexo: "Se ha convertido en una película de terror"

La idea de crear un campeonato de sexo nace en Suecia cuando un grupo de personas funda una organización privada que se hace llamar la Federación Sueca de Sexo (Swedish Sex Federation). Ellos mismos pusieron en marcha un campeonato europeo que tendría lugar en Gotemburgo (Suecia), con fecha de inicio el pasado 8 de junio y con una duración de seis semanas.

Tras varios supuestos 'fallos técnicos' durante los dos primeros días de campeonato, la organización ha decidido cancelar el torneo definitivamente.

Dudas desde el inicio

Ya se encontraban todos los participantes y el jurado del torneo en la localidad sueca de Gotemburgo para llevar a cabo el campeonato. Todo parecía en orden hasta que en el momento de llegada al país, varios de los concursantes declararon que había dudas e incertidumbres sobre la competición.

La representante española, Selva Lapiedra, ha manifestado que desde el momento del aterrizaje vieron desorganización por parte de la federación. En una entrevista a ElPlural, la actriz y modelo de OnlyFans, ha declarado que "cada día atacaban un montón la página web, las cámaras se quedaban pilladas, la página no iba, las actividades no estaban organizadas, los jueces que deberían haber estado no estaban... En definitiva, había cero organización".

La amenaza a una actriz

El día inaugural del torneo, la retransmisión se retrasó y aplazaron el comienzo del campeonato al día siguiente, el 9 de junio. El viernes tampoco se pudo ver nada y los organizadores declararon que tenían "problemas técnicos". La representante española ha comentado que una de las actrices transmitió una queja a los organizadores y el stripper sueco, Dragan Bratic, la dijo que se fuera y que no iba a recibir nada de dinero, incluso trató de agredirla.

La española ha subrayado que "la situación se ha ido de madre. Es un caos", y que ha sido el peor desenlace posible. "Se ha convertido en una película de terror", ha destacado.

Un campeonato diferente

La idea de hacer un Campeonato Europeo del Sexo se empezó a torcer en el momento de ponerlo en marcha. Se trataba de un torneo abierto para cualquier persona que quisiese participar, en el que veinte representantes de ámbito internacional se enfrentarían en 16 disciplinas diferentes a lo largo de seis semanas.

La competición se basaría en encuentros sexuales diarios, entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de la duración de sus "combates". Cinco jueces serían los responsables de poner las puntuaciones, además del voto del público. Varias formas de obtener puntos serían la química de la pareja, su comprensión del sexo o sus conocimientos sobre el Kama Sutra.