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CONTROL AÉREO

Estados Unidos recupera la normalidad aérea tras cuatro horas de caos por un fallo en las comunicaciones

La FAA levanta la suspensión de vuelos tras una incidencia que afectó a miles de operaciones. Transportes atribuye el colapso a una red obsoleta y reclama 50.000 millones de dólares para renovarla.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca

El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha levantado este sábado la suspensión de vuelos que mantuvo paralizado el tráfico aéreo del país durante cuatro horas por problemas en los sistemas de telecomunicaciones. La incidencia ha provocado miles de retrasos y cancelaciones, aunque las autoridades aseguran que la seguridad de los pasajeros no estuvo comprometida.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, ha anunciado la reapertura del espacio aéreo durante una comparecencia en la Casa Blanca junto al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. "En estos momentos hemos abierto el espacio aéreo. Tenemos nuestros centros y nuestras torres de control de tráfico aéreo operativas", ha confirmado.

Una red obsoleta, en el origen del fallo

Duffy ha atribuido el colapso a la antigüedad de los sistemas de control aéreo y ha reclamado al Congreso una inversión de 50.000 millones de dólares, unos 45.000 millones de euros, para completar su renovación. Según ha explicado, los equipos más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias técnicas y obligó a suspender los despegues por precaución.

El secretario ha asegurado que las medidas aplicadas permitieron reducir la saturación de los conmutadores y recuperar el funcionamiento de las redes. También ha subrayado que los nuevos equipos instalados no registraron fallos y ha situado el origen de la incidencia en la infraestructura heredada.

Duffy ha recordado que Donald Trump había conseguido inicialmente 12.500 millones de dólares, más de 11.300 millones de euros, para comenzar la modernización, aunque ha advertido de que esa cantidad resulta insuficiente para completar el proyecto. Por ello, ha pedido al Congreso que apruebe la financiación restante y ha defendido que se trata de una necesidad que trasciende las diferencias entre republicanos y demócratas.

Seguridad Nacional descarta indicios de ciberataque

Por su parte, Markwayne Mullin ha respaldado la petición de fondos y ha reclamado una revisión completa de los sistemas tecnológicos de la FAA. El secretario de Seguridad Nacional ha asegurado que, por el momento, no existen indicios de que la incidencia haya sido provocada por un ciberataque.

"No hay indicios de actividad sospechosa. No hemos encontrado rastros ni identificaciones de personas que hayan accedido al sistema. Al parecer, todo fue un proceso automatizado", ha explicado. No obstante, ha evitado descartar otras hipótesis y ha confirmado que la investigación continúa abierta.

Las autoridades han destacado que la prioridad durante el incidente fue garantizar la seguridad de las operaciones. Según Duffy, más de 3.500 aviones se encontraban en el aire cuando se emitió la orden de suspensión. Todos pudieron iniciar las maniobras para aterrizar sin incidentes y, en el momento de su comparecencia, quedaban menos de 400 aeronaves en el espacio aéreo estadounidense.

El secretario de Transportes ha defendido la actuación de los controladores y los protocolos habituales para este tipo de situaciones, y ha insistido en que los pasajeros pudieron llegar a sus destinos sin poner en riesgo su integridad.

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