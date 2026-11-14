León XIV utiliza un 'papacóptero' para adentrarse en los Andes peruanos

El papa León XIV se ha trasladado este sábado en 'papacóptero' a los Andes peruanos, concretamente a la zona de Santa Cruz, la zona más lejana de su antigua diócesis.

El santo padre ha viajado al lugar más recóndito de la Diócesis de Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años (2015-2023) y al que había prometido volver cuando partió al Vaticano en 2023, convocado por el papa Francisco.

Prometió volver

Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de apenas 5.000 habitantes, se ha visto desbordada por la llegada de decenas de miles de visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de Perú. Todos quieren ser testigos del regreso de Robert Prevost, hoy papa León XIV, quien había prometido volver a este lugar, donde oficiará una misa.

Los vecinos recuerdan especialmente las visitas que realizaba cuando era obispo, durante las que acudía a administrar el sacramento de la confirmación a los jóvenes de la zona y participaba en las principales celebraciones religiosas locales.

Un viaje largo poco después de una importante operación

La visita de León XIV a Santa Cruz de Succhabamba constituye uno de los momentos más delicados de su primera gira por América Latina. El desplazamiento se produce apenas un mes después de que el pontífice se sometiera a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón, durante la que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Ante estas circunstancias, las autoridades han extremado las medidas de seguridad y prevención para garantizar su traslado hasta la localidad, situada a unos 2.000 metros de altitud, en plena cordillera de los Andes peruanos. El viaje se realizó en un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y duró 40 minutos, mientras que por carretera el recorrido se prolongaba hasta tres horas.

León XIV permanecerá en Perú del 11 al 16 de noviembre, última etapa de su primera gira por América Latina, después de sus visitas a Uruguay y Argentina. Se trata del tramo más largo de su viaje, con seis días de agenda en los que recorrerá Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

Su regreso al país andino tiene, además, un significado especialmente personal. Perú es su país de adopción, donde adquirió la nacionalidad y vivió durante más de dos décadas, en distintas etapas, desde su llegada como misionero en 1985 hasta 2023.