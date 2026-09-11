Muere a los 78 años Emma Bonino, excomisaria europea y referente del europeísmo italiano

Emma Bonino, exministra y excomisaria europea de Sanidad y Consumo, ha fallecido este viernes a los 78 años en Roma. Así lo ha informado el partido político Più Europa (Más Europa), fundado por ella en 2017.

Según ha anunciado la organización, Bonino fue hospitalizada este pasado lunes en estado grave, pero salió este mismo jueves de la unidad de cuidados intensivos para pasar a una clínica privada. "Hoy no nos deja solamente nuestra líder; nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", lamentan sus compañeros de partido.

"Hoy no nos deja solamente nuestra líder; nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre"

Su carrera política se mantuvo activa hasta bien entrada la década de los 70, durante la que llegó a superar un cáncer de pulmón, pese a que nunca quiso dejar de fumar. Fue en 2015 cuando anunció que le diagnosticaron un microcitoma pulmonar y siempre aparecía públicamente con un característico pañuelo en la cabeza. En 2023 anunció que lo había superado. Sin embargo, el pasado mes de diciembre volvió a ser ingresada tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

Su rica trayectoria política, marcada por las luchas sociales

El nombre de la política se asocia uno de sus lemas más sonados durante los años 60: "lo personal es político". Fue en 1974 cuando decidió luchar por los derechos civiles, tras quedarse embarazada pese a que un ginecólogo le había asegurado que era estéril. Entonces, Bonino decidió abortar, con lo que le ayudó dicho médico de manera clandestina, ya que era ilegal en Italia en aquellos entonces. Pero le pedía una suma de dinero que no podía pagar y terminó recurriendo a un médico de Florencia que luchaba por la legalización del aborto.

"He luchado por los derechos toda mi vida, advirtiendo a la gente de que debe defenderlos, porque no duran para siempre"

Esta experiencia fue clave para que la radical comenzara su campaña política. Al año siguiente de este aborto, Bonino se autodenunció por haber ayudado a otras mujeres a abortar y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la campaña por la legalización del aborto junto a Marco Panella. Esto derivó en su encarcelamiento junto con otros militantes radicales, a la vez que el partido recogía firmas para un referéndum destinado a derogar las normas que castigaban las interrupciones de embarazo.

Por esto y mucho más, la política siempre fue una fuerte defensora de las causas sociales y la igualdad de género. "He luchado por los derechos toda mi vida, advirtiendo a la gente de que debe defenderlos, porque no duran para siempre", declaró a la radiotelevisión pública Rai en el 2024. Durante las cinco décadas que duró tu trayectoria política, Bonino fue elegida en repetidas ocasiones para los parlamentos italiano y europeo y llegó a ser ministra de Exteriores y de Asuntos Europeos en Roma. Además, también fue comisaria europea en Bruselas.