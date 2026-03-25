Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Streamer

Un streamer finge estar jugando en directo a un videojuego para asesinar a su novia embarazada

Subió el video a Youtube para tenerlo como coartada ante el juez.

Imagen de archivo de polic&iacute;as en el Reino Unido

Imagen de archivo de policías en el Reino UnidoEP

Publicidad

Lo que parecía un directo sobre un videojuego ocultaba un asesinato. El creador de contenido Stephen Mc Cullagh se grabó durante seis horas para tener el video como cuartada. Como así aseguró en el proceso judicial que estaba retransmitiendo como jugaba en Youtube, aunque lo que contaba no era la realidad.

En diciembre de 2022 el hombre estranguló y apuñaló a su parejaembarazada, Natalia McNally. Finalmente, fue detenido el 23 de marzo tras ser culpable del asesinato. El próximo 15 de mayo se dará el veredicto final y comenzará su pena de cárcel en Inglaterra.

El asesinato fue premeditado, se grabó jugando, lo subió a la plataforma para así librarse de los cargos. De acuerdo a las investigaciones, su idea era acudir a la casa de su pareja mientras el vídeo seguía en activo para asesinarla. Así, una vez conseguido su objetivo, regresó al hogar y fingió encontrar el cadáver al día siguiente.

Para continuar con la mentira, él mismo llamó a la policía advirtiendo de lo ocurrido e intentó culpar a una expareja de McNally. Incluso llegó a pasar los primeros días después de su muerte junto a la familia de la mujer. Sin embargo, poco después borró el falso directo al que había titulado como 'Violent Night', noche violenta en inglés.

El proceso de investigación duró 44 días y hubo hasta ocho interrogatorios distintos en los cuales McCullagh negó en todo momento que fuera un falso directo. Además, para que pareciese más real, fingió cada pequeño detalle: llegó a decir que si no leía el chat en directo era porque tenía problemas técnicos.

Todo estaba premeditado, pero el hombre no contaba con las cámaras de seguridad que había en la calle, que le pillaron cerca de la casa de la víctima poco después de ser asesinada. Aunque para ocultar su identidad se puso una peluca y un sombrero, pero en otros videos ya había aparecido con ello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las negociaciones secretas que hicieron a Trump cambiar de rumbo en Irán

Donald Trump habla con los medios frente al Air Force One en Florida, EE.UU., el 23 de marzo de 2026

Publicidad

Mundo

Guerra en Irán

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán ataca una de las centrales eléctricas más importantes de Israel

Policia de Italia

Un alumno de 13 años apuñala a una profesora en el cuello a las puertas de un instituto

Imagen de archivo de policías en el Reino Unido

Un streamer finge estar jugando en directo a un videojuego para asesinar a su novia embarazada

Colas frente a una gasolinera en Ahmedabad, India
CRISIS IRAN

El efecto dominó por el bloqueo de Ormuz empieza a ahogar a Asia: Filipinas declara la emergencia nacional

Evika Silina, Primera Ministra de Letonia.
Guerra Ucrania

Dos drones no identificados entran en el espacio aéreo de Letonia y uno de ellos estalla

Aplicaciones de Meta
EXPLOTACIÓN INFANTIL

Meta, condenada a pagar 375 millones de dólares por "poner en peligro a los menores" y facilitar explotación sexual infantil

La propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp está condenada por anteponer sus beneficios económicos a la seguridad de los menores, potenciando de este modo la explotación infantil.

Trump
GUERRA EN IRÁN

EE.UU. ordenará el despliegue de 3.000 soldados al Golfo

Washington ha aclarado que todavía no ha luz verde al despliegue la brigada de la 82.ª División Aerotransportada, que se sumaría a la llegada de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines desde el Pacífico.

Mette Frederiksen

La izquierda gana elecciones danesas que la propia Frederiksen adelantó tras las amenazas de Trump de tomar Groenlandia

El estrecho de Ormuz acapara las miradas internacionales

Irán habría cobrado dos millones de dólares a dos buques para atravesar el estrecho de Ormuz con garantías

Bill Cosby, condenado a un máximo de diez años en prisión por abusos sexuales

Bill Cosby, condenado a pagar 19 millones de dólares por drogar y violar a una mujer en 1972

Publicidad