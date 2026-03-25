Un streamer finge estar jugando en directo a un videojuego para asesinar a su novia embarazada

Lo que parecía un directo sobre un videojuego ocultaba un asesinato. El creador de contenido Stephen Mc Cullagh se grabó durante seis horas para tener el video como cuartada. Como así aseguró en el proceso judicial que estaba retransmitiendo como jugaba en Youtube, aunque lo que contaba no era la realidad.

En diciembre de 2022 el hombre estranguló y apuñaló a su parejaembarazada, Natalia McNally. Finalmente, fue detenido el 23 de marzo tras ser culpable del asesinato. El próximo 15 de mayo se dará el veredicto final y comenzará su pena de cárcel en Inglaterra.

El asesinato fue premeditado, se grabó jugando, lo subió a la plataforma para así librarse de los cargos. De acuerdo a las investigaciones, su idea era acudir a la casa de su pareja mientras el vídeo seguía en activo para asesinarla. Así, una vez conseguido su objetivo, regresó al hogar y fingió encontrar el cadáver al día siguiente.

Para continuar con la mentira, él mismo llamó a la policía advirtiendo de lo ocurrido e intentó culpar a una expareja de McNally. Incluso llegó a pasar los primeros días después de su muerte junto a la familia de la mujer. Sin embargo, poco después borró el falso directo al que había titulado como 'Violent Night', noche violenta en inglés.

El proceso de investigación duró 44 días y hubo hasta ocho interrogatorios distintos en los cuales McCullagh negó en todo momento que fuera un falso directo. Además, para que pareciese más real, fingió cada pequeño detalle: llegó a decir que si no leía el chat en directo era porque tenía problemas técnicos.

Todo estaba premeditado, pero el hombre no contaba con las cámaras de seguridad que había en la calle, que le pillaron cerca de la casa de la víctima poco después de ser asesinada. Aunque para ocultar su identidad se puso una peluca y un sombrero, pero en otros videos ya había aparecido con ello.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.