Smit Machchhar, el piloto indio que evitó la tragedia en el avión de Flydubai: "Sentí que el avión iba en picado"

Smit Machchhar, el piloto indio que logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo de Flydubai tras ser apuñalado por su copiloto en pleno vuelo entre Dubái y Tel Aviv, ha hablado por primera vez del momento crítico que se vivió en el avión de Flydubai.

"Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picado", ha explicado Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi.

El piloto indio, cuyo comportamiento fue elogiado y ensalzado por Benjamin Netanyahu, ha recordado cómo fue el momento en el que accionó la puerta de la cabina para que los pasajeros pudieran acceder a la misma y reducir al copiloto.

"Y sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aún así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron", ha detallado el piloto al mandatario indio.

Una emotiva charla de diez minutos entre Smit Machchhar y Modi

Smit Machchhar, a quien se ve con un tubo en la nariz y vendajes en la cabeza y las manos, charla con Modi desde una cama de un hospital en Abu Dabi durante un vídeo de casi diez minutos publicado en la cuenta de X del primer ministro, secándose las lágrimas mientras narraba su terrible experiencia.

El piloto indio Smit Machchhar, apuñalado en ese vuelo de Flydubai, ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamin Netanyahu, tras hacer valer su década de experiencia para impedir un posible atentado y una auténtica tragedia.

El capitán Machchhar, quien se unió a la aerolínea emiratí en 2022, pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv (Israel) el miércoles cuando su compañero de cabina presuntamente lo atacó e intentó estrellar la aeronave. El piloto indio logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina de los pilotos durante el altercado, al tiempo que el avión descendía en picado durante unos dos minutos, causando pánico entre los más de 170 pasajeros.