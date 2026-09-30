Las duras imágenes del avión de Dubái a Israel: un piloto apuñala a otro y provoca el pánico en pleno vuelo

Momentos de auténtico pánico a bordo de un avión de Flydubai que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Un grave incidente entre los dos pilotos obligó a desviar el aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudí, después de que el avión perdiera miles de metros de altitud en cuestión de minutos.

Las autoridades investigan ahora qué ocurrió exactamente dentro de la cabina. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente trató de estrellar el avión. Flydubai ha confirmado por el momento que se produjo un "incidente" durante el trayecto y que el avión consiguió aterrizar de forma segura.

El vuelo transportaba entre 160 y 180 personas, según diferentes informaciones publicadas durante las primeras horas posteriores al suceso. La cifra exacta tampoco ha quedado todavía aclarada oficialmente.

El avión pierde miles de metros de altitud

La emergencia se produjo cuando el vuelo FZ1073 se dirigía hacia Israel. Los datos de seguimiento aéreo muestran que el Boeing 737 descendió bruscamente desde aproximadamente 34.000 pies hasta unos 16.600 en poco más de dos minutos. Durante el incidente se activaron señales internacionales de emergencia, incluida la correspondiente a una posible interferencia ilícita o secuestro.

La situación provocó que Israel movilizara aviones de combate ante el temor de que se estuviera produciendo un secuestro de una aeronave que transportaba a numerosos ciudadanos israelíes.

Los pasajeros describieron momentos de enorme tensión mientras el avión perdía altura. "Todos gritaron y pensaron que iban a morir", contó Yasmin, madre de una de las pasajeras.

Pasajeros y tripulantes reducen al presunto atacante

Según la versión ofrecida posteriormente por Netanyahu, uno de los pilotos habría apuñalado al otro y tratado de provocar la caída del avión. "Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", relató el primer ministro israelí.

Netanyahu explicó que un pasajero israelí y miembros de la tripulación consiguieron acceder a la cabina, reducir al piloto agresor y recuperar el control del aparato. Fuentes israelíes sostienen igualmente que varias personas intervinieron para neutralizarlo.

En grabaciones difundidas durante el incidente puede escucharse también una petición desesperada de ayuda: "Hemos sometido a los terroristas. Cualquiera que pueda oírme, necesitamos ayuda". Otro pasajero alertaba sobre el estado de uno de los tripulantes: "Hay un piloto aquí que está gravemente herido, lo están evacuando".

Las autoridades del aeropuerto saudí confirmaron posteriormente que los dos pilotos fueron hospitalizados tras el aterrizaje debido a las heridas que presentaban.

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí

El avión terminó desviándose hasta el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia. Flydubai confirmó que el aparato llegó a tierra de forma segura y señaló que está colaborando con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

El aterrizaje puso fin a una situación crítica que había provocado una importante movilización de seguridad tanto en Israel como en Arabia Saudí.

Algunos pasajeros aseguraron haber escuchado expresiones religiosas durante los momentos de caos, aunque esas declaraciones no permiten por sí solas determinar la motivación del incidente.

"Incidente de seguridad muy grave"

Netanyahu ha calificado lo sucedido de "incidente de seguridad muy grave" y ha agradecido la intervención de quienes evitaron una posible tragedia.

Según el primer ministro, el pasajero israelí con el que habló logró entrar en la cabina y, junto con un miembro de la tripulación, neutralizó al agresor mientras este supuestamente intentaba sabotear los sistemas del avión. Otro tripulante habría conseguido entonces estabilizar la aeronave.

Israel investiga lo ocurrido como un posible ataque terrorista, aunque las primeras informaciones sobre el incidente han sido contradictorias. Fuentes citadas inicialmente por medios internacionales hablaban simplemente de una pelea entre los pilotos y Flydubai no ha confirmado públicamente hasta el momento una motivación terrorista.

Investigación abierta

La principal incógnita es ahora determinar por qué se produjo el enfrentamiento y si realmente existió un plan para secuestrar o estrellar el avión. Las autoridades saudíes investigan el suceso mientras Flydubai trabaja con los organismos correspondientes para esclarecer las circunstancias.

Lo que sí está confirmado es la gravedad de la emergencia: hubo un incidente violento en la cabina, el avión perdió rápidamente miles de metros de altitud, se activaron señales de emergencia, Israel movilizó cazas y el vuelo terminó aterrizando en Arabia Saudí con los dos pilotos heridos.

La acusación más grave procede por ahora del Gobierno israelí: Netanyahu sostiene que uno de los pilotos "al parecer" intentó estrellar el aparato. La investigación deberá determinar ahora si detrás de uno de los episodios aéreos más dramáticos de los últimos tiempos existió realmente un intento de atentado.