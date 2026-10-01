Inglaterra y Gales liberarán a unos 4.500 presos para descongestionar sus cárceles

Cientos de presos comienzan a salir este jueves de las cárceles de Inglaterra y Gales en la primera tanda de un programa que prevé unas 4.500 liberaciones anticipadas entre octubre de 2026 y junio de 2027. El objetivo es aliviar la presión sobre un sistema penitenciario prácticamente saturado.

El gobierno de Reino Unido sitúa la ocupación de las cárceles masculinas en torno al 98%, mientras que la Inspección de Prisiones advierte de que la población penitenciaria seguirá siendo muy elevada y que el problema del hacinamiento no desaparecerá con estas medidas.

La medida forma parte de la Sentencing Act 2026, que establece que muchos condenados a penas de duración determinada pasarán dos tercios de su condena bajo supervisión en libertad, en lugar de permanecer en prisión durante la mitad de la pena.

Los detalles del plan de liberaciones

El plan de liberación anticipada no es una medida improvisada: lleva dos años de preparación y fue debatido públicamente en el Parlamento.

Cuando el Partido Laborista llegó al Gobierno en 2024, puso en marcha un programa de emergencia para permitir la salida de determinados presos al cumplir el 40% de sus condenas y evitar que las cárceles se quedaran sin plazas. El Gobierno anunció entonces una reforma más amplia del sistema de penas para aliviar la presión sobre las prisiones y reforzar la rehabilitación.

El sistema excluye a los condenados a cadena perpetua y a otros considerados especialmente peligrosos. Tras el debate parlamentario, el Gobierno de Burnham también dejó fuera a los condenados por delitos sexuales y por homicidio involuntario.

Límites para algunos delitos

La reforma desató un intenso debate en el país durante el verano después de que se conociera que dos de los condenados por la muerte de un policía podían beneficiarse inicialmente del nuevo sistema.

El agente Andrew Harper, de 28 años, murió en 2019 cuando fue arrastrado detrás del coche de huida de tres adolescentes que habían huido del lugar del robo de un quad en Berkshire, en Inglaterra. Dos de los adolescentes fueron condenados a 13 años de prisión por homicidio involuntario en julio de 2020.

Según una versión anterior del programa del Gobierno, ambos habrían podido optar a la libertad anticipada después de cumplir la mitad de sus condenas. Pero durante el verano, el Gobierno recibió presiones después de que la familia del agente Harper lanzara una campaña de gran repercusión contra su liberación anticipada. Su madre, Debbie Adlam, describió la propuesta de liberar antes de tiempo a los asesinos de su hijo como "una bofetada en la cara y un insulto".

En agosto, el primer ministro Andy Burnham anunció cambios en el programa de liberación anticipada para que Bowers y Cole permanecieran en prisión. Según explicó, cualquier persona condenada por asesinato, incluidas todas las formas de homicidio involuntario, quedaría excluida del programa.

Temor entre las víctimas

Aun así, entre quienes pueden salir antes hay condenados por delitos violentos y por violencia doméstica, siempre que cumplan los requisitos del nuevo sistema. El temor se ha extendido entre las víctimas, que temen represalias una vez sus agresores estén fuera. El Gobierno defiende que ha invertido en servicios de apoyo y destinado especialistas en violencia doméstica en el teléfono de emergencias.

Sin embargo, el inspector jefe del Servicio de Libertad Vigilada, Martin Jones, afirmó en un informe publicado esta semana que miles de personas que deberían llevar dispositivos de vigilancia electrónica no los llevan. Los dispositivos GPS permiten controlar los movimientos de los delincuentes y detectar si alguno ha entrado en una zona a la que tiene prohibido acceder.

Ante las críticas, Downing Street insiste que sus nuevas zonas de restricción para determinados delincuentes sexuales y violentos permitirán controlar estrechamente los movimientos de los delincuentes condenados por delitos graves y que está llevando a cabo la mayor ampliación de la vigilancia electrónica de personas en libertad que se haya realizado hasta ahora.