Hallan a 15 niños viviendo en "condiciones deplorables" en un apartamento de Marietta, Georgia

La Policía de Marietta (Georgia) ha detenido a tres adultos, de 41, 36 y 40 años, después de descubrir a 15 niños malviviendo en un apartamento de dos habitaciones, con nueve camas y sin apenas comida. En concreto, los pequeños (de entre 1 y 17 años), vivían en "condiciones deplorables", según explicaron miembros de la División de Servicios para la Familia y la Infancia de Georgia.

Las detenciones se produjeron el pasado 24 de septiembre, como informan People.com y Fox 5 Atlanta. Los tres detenidos estáb acusados de múltiples delitos graves de crueldad infantil en primer y segundo grado, así como de posesión de marihuana, un delito menor. Los tres detenidos se encuentran en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Cobb sin derecho a fianza.

Según ha informado la Policía de Marietta (Georgia), la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS) solicitó asistencia mientras visitaban un apartamento situado en 1955 Bells Ferry Road, después de haber recibido un aviso para realizar una inspección de dos niños vivían en el lugar. La sorpresa llegó cuando los agentes del DFCS, que habían solicitado una orden de registro, detectaron como 15 menores salían del apartamento de dos habitaciones. Todos fueron trasladados a entornos seguros por el personal de la DFCS.

Tres horas después, según la orden de detención, Ashley Jackson, Derrick Jackson y Briana Reynolds llegaron al apartamento, informando a la policía que eran los padres biológicos de los niños.

Una manta con moho, sin apenas comida, sin papel higiénico...

Las investigadores del DFCS, encargados de realizar la inspección del apartamento, señalan que los 15 menores vivían en "condiciones deplorables", con solo nueve camas y una cantidad insuficiente de comida, incluyendo solo un tarro de mantequilla de cacahuete y una caja de fideos para pasta crudos. Tampoco encontraron papel higiénico en la residencia ni pruebas de que hubiera habido recientemente. Además, los detectives encontraron una manta cubierta de moho colgada en uno de los dormitorios.

Randi Hunter, vecina de la zona, explicó al medio ABC 24 que los niños se mantenían al margen cuando salían del apartamento, que normalmente era en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer.

"Nunca hablaban. Nunca se miraron a los ojos. Por lo que pude ver, no parecían desnutridos, parecía que estaban comiendo", señala Hunter al citado medio.