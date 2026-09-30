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Rusia amenaza por carta a la OTAN con usar armas nucleares si intenta aislar Kaliningrado

Desde la Alianza Atlántica señalan que cuenta con medios suficientes para defender el territorio

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Rusia amenaza por carta a la OTAN con usar armas nucleares si intenta aislar Kaliningrado | Reuters-Alexander Kazakov

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La OTAN ha recibido un "documento" de parte de Rusia en el que avisan que si atacan su territorio usarán su arsenal, que incluye armas nucleares. Aunque la Alianza Atlántica ha emitido una respuesta asegurando su carácter defensivo y que sus maniobras no suponen un riesgo para Rusia.

Un comunicado de la embajada rusa en Irlanda ha señalado que "la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kalingrando" situado entre Polonia y Lituania, por lo que Rusia tratará de evitar con todas las armas a su alcance, como advirtió en una nota diplomática enviada a la Alianza Atlántica.

En declaraciones recogidas por la agencia TAS, aseguran que no se trata de "un bulo, sino de un asunto de gran preocupación para Rusia", añadiendo que "la élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso".

Por su parte, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en declaraciones a Europa Press, señalando a Moscú que se trata de "una alianza defensiva y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo para ninguna parte de Rusia". En la misma línea denuncia la "amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable" por parte de Rusia y ha pedido que ponga fin a su "guerra no provocada en Ucrania".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explica que "lo que Putin intenta hacer, no lo olvidemos, con estas cartas, y estos ataques híbridos, es dividirnos y que dejemos de prestar atención a Ucrania".

La OTAN "fuertes" y "preparados"

En la misma línea ha señalado que la OTAN cuenta con los medios necesarios para defender su territorio y asegura que "el uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de "desesperación" no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania": "Contamos con lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y mantenernos fuertes, preparados y capacitados para responder a cualquier amenaza".

En 2024, Rusia llevó a cabo un cambio de su doctrina nuclear para "corregir los enfoques" actuales con una actualización y ampliación del tipo y origen de amenazas ante las cuales Moscú respondería con armamento nuclear.

Esto sirvió para fijar criterios que van más allá de las amenazas nucleares contra Moscú, al estar justificada una respuesta nuclear "incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica" a la soberanía rusa.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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