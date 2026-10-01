Elon Musk participará en el diseño de armas para las guerras del futuro de EE. UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles que el empresario Elon Musk participará en el diseño de las armas y sistemas militares que el país necesitará en las guerras del futuro.

Elon Musk codirigirá el denominado Proyecto Meridian junto al fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el exlíder de la Cámara de Representantes Newt Gingrich. La iniciativa reunirá a funcionarios, académicos y empresarios para identificar las tecnologías y los escenarios de conflicto que podrían definir las próximas décadas.

El grupo estará supervisado por el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, y dispondrá de 120 días para presentar sus primeras conclusiones. El objetivo será identificar, desarrollar y desplegar los sistemas y armamentos que, según Hegseth, requerirán las futuras generaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

¿Qué es el Proyecto Meridian?

El Proyecto Meridian forma parte de un paquete de seis medidas presentado por el secretario durante su discurso sobre el “Estado de la Fuerza” en la base de Marines de Quantico, en Virginia.

Entre las iniciativas figura también la creación de un nuevo mando de cuatro estrellas dedicado a la guerra autónoma y robótica, que el Pentágono impulsará mediante el Proyecto Agincourt.

Drones y sistemas autónomos

Hegseth defendió una estrategia que combine armamento convencional de alta tecnología con grandes cantidades de sistemas autónomos y drones de menor coste. Como referencia, citó las lecciones de la guerra de Ucrania, donde los drones se han consolidado como una herramienta central de combate.

Además, el secretario anunció planes para reducir hasta un 20% el número de generales y almirantes, crear una oficina de asuntos religiosos dentro del Pentágono, reforzar las cadenas de suministro nacionales y convocar una competición nacional para construir una nueva base militar en Estados Unidos.