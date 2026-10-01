Así lograron reducir en pleno vuelo al piloto que intentó estrellar el avión Flydubai

El vuelo de Flydubai se convirtió en escenario de película cuando el copiloto, según las primeras informaciones, atacó al capitán e intentó hacerse con el control del avión. El incidente obligó a varios pasajeros y miembros de la tripulación a intervenir mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

El capitán indio, identificado como Smit Machchhar, resultó herido durante el ataque. Y de acuerdo con un portavoz de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el piloto consiguió abrir la puerta de la cabina pese a estar cubierto de sangre. Su actuación fue fundamental para recuperar el mando del aparato.

Entre quienes ayudaron se encontraba Yaniv Hayun, un pasajero israelí que entró en la cabina para enfrentarse al atacante. Hayun ha explicado que después ocupó su puesto y agarró los controles del avión. Al relatar cómo supo reaccionar en una situación tan extraordinaria, bromeó asegurando que había aprendido algunas nociones viendo Mayday, el programa documental dedicado a investigar accidentes aéreos.

Otro de los pasajeros que intervino fue el dentista Shota Musayev. Este médico israelí atendió al piloto después de que resultara herido. Musayev también explicó que ayudó a inmovilizar al copiloto, atándole las manos y las piernas para impedir que pudiera liberarse y continuar con el ataque.

Las autoridades investigan lo que pasó

La intervención conjunta permitió mantener a salvo a los ocupantes del avión, entre ellos alrededor de 30 niños, según las declaraciones recogidas tras el incidente. El primer ministro israelí ha calificado públicamente a los pasajeros que intervinieron como héroes y destacó especialmente la actuación de Hayun y del capitán indio.

Netanyahu asegura que es demasiado pronto para saber quién estaba detrás de lo ocurrido dentro del avión de FlyDubai. El presunto atacante permanece bajo investigación y todavía no se ha confirmado oficialmente su identidad ni si actuó por motivos terroristas o por otras razones. El episodio también ha causado nuevas preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos hacia Israel. Por eso, se han reforzado los controles mientras se prepara la reanudación de las conexiones aéreas.