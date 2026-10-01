Un jubilado esconde drogas, un arma de fuego y recipientes con explosivos que obligan a desalojar 153 viviendas

Agentes de policía encontraron en la vivienda de un hombre de 70 años "sustancias y objetos sospechosos", informó la policía de Avon y Somerset. Unas 153 viviendas fueron evacuadas y durante la noche se estableció un perímetro de seguridad de 100 metros mientras se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva en la casa.

El hallazgo tuvo lugar el miércoles en Becket Road, en Worle, cerca de Weston-super-Mare, donde el hombre fue arrestado bajo sospecha de fraude por falsa representación.

Los agentes sufrieron un retrasos al entrar en la propiedad, debido a los problemas de evacuación de las personas que se encontraban dentro del perímetro de seguridad. Sobre las 19:30 horas comenzaron las búsquedas.

Al entrar en la vivienda, realizaron una inspección en cada habitación, encontraron una cabina de aire comprimido, un arma de fuego y drogas. Además, también encontraron recipientes que se sospechaba contenían explosivos, junto con otros objetos sospechosos. Por lo que se solicitó la presencia de la Unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos para analizar y destruir los objetos.

"Intento de arresto rutinario"

"Si bien reconocemos que evacuar su hogar es importante, es una parte esencial de incidentes de esta naturaleza y el equipo de desactivación de explosivos no puede realizar sus búsquedas hasta que la zona acordonada sea segura", dijo la superintendente de policía de North Somerset, Jen Appleford.

La policía había ido a detener al hombre, pero "lo que comenzó ayer como un intento de arresto rutinario se convirtió rápidamente en una importante respuesta de múltiples agencias" , explicó.

Además, ha querido agradecer a los residentes por "su paciencia y comprensión durante el desarrollo de esta compleja operación". Así como a "nuestras agencias colaboradoras su apoyo durante toda la respuesta y a los numerosos negocios que demostraron un verdadero espíritu comunitario al abrir sus puertas y ofrecer comida y bebida a los afectados".

Los evacuados a un centro de acogida

Para los evacuados se ha habilitado un centro de acogida en el Centro Infantil Castle Batch. Las calles afectadas por el cordón policial incluyen Becket Road, Wesley Drive, Courtenay Walk, Becket Drive, Christian Close, The Larches, Cabot Way y Wynter Close.

La superteniente trasladó estar colaborando con el Ayuntamiento de North Somerset "para garantizar que las personas evacuadas cuenten con el apoyo adecuado y se les mantenga informadas periódicamente en el centro de acogida".