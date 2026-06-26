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Una sismóloga advierte tras los terremotos en Venezuela: "No se puede descartar que siga habiendo réplicas de gran magnitud"

La experta del Instituto Geográfico Nacional explica que además de las ondas sísmica también influye el tipo de suelo.

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Entrevista a Lucía Lozano, sismóloga del Instituto Geográfico Nacional | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La destrucción que llega desde Venezuela tras los terremotos de las últimas horas tiene explicación, según Lucía Lozano, sismóloga del Instituto Geográfico Nacional. La experta señala que "tener dos terremotos de una magnitud tan elevada, de 7,7 y medio, muy seguidos en el espacio y en el tiempo" es un factor clave. Aunque ambos son similares, el segundo "libera tres veces más energía que el primero".

A esto se suma que los seísmos han sido "muy próximos a zonas muy pobladas y muy superficiales". Esto significa que las ondas sísmicas llega a la superficie sin apenas disiparse, "con mucha energía", lo que provoca daños importantes y hace que el temblor se sienta en muchas zonas.

Además, influyen otros elementos como el tipo de suelo: terrenos blandos o sedimentarios pueden amplificar las ondas, generando más destrozos e incluso fenómenos como corrimientos o deslizamientos de tierra. Y recuerda que no hay que olvidar "la vulnerabilidad de las construcciones".

"Pero ocurre"

Sobre si este fenómeno es algo excepcional, Lozano matiza que no es tan extraño como podría parecer: "No es muy raro, pero ocurre". De hecho, recuerda que en 2025 Venezuela ya vivió un "doblete", aunque con magnitudes menores de 6,2 y 6,3. Eso sí, reconoce que "no es lo más frecuente".

En cuanto al miedo de la población, que ha optado por dormir en la calle ante el riesgo de nuevos temblores, la experta indica que es una reacción comprensible.

Puede haber más

La experta explica que tras un terremoto de tales magnitudes, "el número de réplicas sea mayor al principio, en las primeras horas y días", para luego ir disminuyendo con el tiempo. Lo habitual es que esas réplicas sean cada vez de menor magnitud, pero advierte que "no se puede descartar que siga habiendo terremotos de magnitud grande".

Aun así, precisa que la probabilidad de seísmos muy fuertes, por encima de magnitud 7, es baja y tenderá a reducirse, mientras que los de magnitud 4 o 5 "sigue siendo muy elevada".

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