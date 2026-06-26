VIDEO: Nace un bebé entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

Los terremotos que han sacudido Venezuela han dejado escenas de desolación, caos y profunda tristeza. En medio de la tragedia, también ha surgido una historia impactante: una mujer embarazada ha dado a luz entre los escombros.

Las labores de rescate continúan, aunque cada vez son más difíciles. Estas horas son clave para encontrar con vida a las personas que siguen atrapadas bajo los restos de edificios. En muchos casos, la única forma de saber si alguien sigue con vida es escuchar su voz pidiendo ayuda.

Según las autoridades venezolanas, el número de fallecidos ha ascendido a 235, mientras que más de 4.300 personas han resultado heridas tras el doble terremoto, de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, ocurrido la noche del jueves.

Además, se han registrado al menos 30 réplicas, que han afectado especialmente a zonas como La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se localiza el epicentro. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno ha declarado el estado de desastre en las áreas afectadas.

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