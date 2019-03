Silvio Berlusconi afirma que Mussolini "hizo cosas buenas"

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha firmado que la peor culpa del dictador Benito Mussolini fue la aprobación de las leyes raciales, por las que se persiguió principalmente a los judíos, pero que también "hizo cosas buenas". Berlusconi ha realizado estás declaraciones a la prensa italiana a su llegada a la ceremonia celebrada en Milán en conmemoración de la Jornada de la Memoria de las víctimas del Holocausto.

Según el líder del Pueblo de la Libertad (PDL), respecto al Holocausto, "Italia no tuvo la misma responsabilidad que tiene Alemania, pues hubo una connivencia de la que al principio no se fue completamente consciente". Berlusconi explicó que había decidido participar en esta jornada de recuerdo ya que cosas de este tipo "no se tienen que repetir" y explicó que "sólo pensando en los deportados se puede entender la tragedia y la desesperación que vivieron".

El exmandatario agregó que "es difícil ponerse en el lugar de quien decidió entonces" y explicó que "el Gobierno de entonces por temor ante la potencia alemana prefirió ser aliado de Hitler que oponerse". Por su parte, el dimisionario primer ministro, Mario Monti, recordó que "la segregación y el antisemitismo está aún presente" tras visitar el llamado andén 21 de la estación central de Milán, de donde salieron los trenes que llevaban a los campos de exterminio a los deportados milaneses.

El dictador italiano (1883-1945) aprobó las leyes raciales, una serie de medidas legislativas y administrativas por las que se discriminó y persiguió a los judíos, a los gitanos y a los homosexuales, y muchos de ellos acabaron deportados a los campos de exterminio nazi.