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Shakira se vuelca con Colombia tras el terremoto y anuncia que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó y 10 colegios

El terremoto de Colombia ha dejado deja hasta el momento 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Shakira se vuelca con Colombia tras el terremoto

Shakira se vuelca con Colombia tras el terremoto y anuncia que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó y 10 colegios | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Se cumple una semana del terremoto que ha sacudido Colombia y en el que casi 300 personas han perdido la vida y más de cuatro mil han resultado heridos. Además, casi 200 personas continúan desaparecidos. Con el reto de la reconstrucción por delante el país intenta mirar hacia el futuro y no lo hace solo.

La cantante colombiana Shakira se ha volcado con Quibdó, capital del departamento del Chocó para conocer desde el lugar de la tragedia la situación de las familias que han resultado afectadas. Desde la zona cero anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de 10 nuevos colegios en el departamento.

El anuncio de Shakira

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con la Fundación Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira muy comprometida con la educación destacando que que "cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir".

La artista ha aprovechado para hacer un llamamiento a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado y a otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos de recuperación del Chocó.

Shakira habló de Howard Graham Buffett como su "buen amigo". El hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett recibió la ciudadanía colombiana en 2021 durante el Gobierno de Iván Duque, después de haber invertido más de 160 millones de dólares en proyectos en la región del Catatumbo, entre ellos la reconstrucción de carreteras la sustitución de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario.

Pies Descalzos en Quibdó

Quibdó es uno de los municipios más pobres de Colombia y allí la fundación de la artista trabaja activamente desde hace dos décadas.

Desde el primer momento la cantante mostró su solidaridad con los afectados por el terremoto. "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", dijo en X.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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