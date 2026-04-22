VIDEO: Unos 200 turistas quedan atrapados en una colina de Río de Janeiro durante una operación contra el narcotráfico

Una operación contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó atrapados a unos 200 turistas que se encontraban en ese momento en lo alto de un cerro conocido por sus impresionantes vistas al amanecer.

El operativo ocurrió en la favela de Vidigal, en la zona sur de la capital fluminense, y estuvo marcado por intensos tiroteos entre las fuerzas de seguridad y sospechosos vinculados al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil.

Según las imágenes, la acción policial dejó aislados en lo más alto del escarpado ‘Morro Dois Irmãos’ a los turistas, muchos de ellos extranjeros, que disfrutaban en ese instante de las vistas de la Ciudad Maravillosa.

Posteriormente, todos ellos bajaron la colina sin que hubiera ningún herido, según indicó una fuente de la Policía Civil de Río, que informó de dos detenidos al término de la operación.

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