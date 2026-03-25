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Shakira amplía a 9 los conciertos de su gira en Madrid: fechas, preventa y entradas

Sin embargo, la delegación de Madrid ha pedido que no se autorice la construcción de su propio estadio.

Conciertos de Shakira en Madrid

Shakira amplía a 9 los conciertos de su gira en Madrid: fechas, preventa y entradas | Europa Press

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A las fechas del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 se suman tres días más. Shakira, amplía sus conciertos en Madrid. Los fans también podrán disfrutar de la cantante colombiana el 2, 3 y 4 de octubre en su residencia europea, el 'Estadio Shakira'.

Los organizadores del concierto han denominado así el recinto del Iberdrola Music, que acogerá a 50.000 personas cada día, sumando un total de 450.000. La cantante vuelve a España ocho años después, con nueve espectáculos donde será la protagonista de una experiencia de doce horas de duración: desde el medio día hasta la media noche.

La colombiana se construirá su propio estadio, pero la delegación del gobierno ha pedido que no se autorice porque la seguridad del publico no está garantizada. Francisco Martín, delegado del gobierno de la comunidad, ha enviado una carta al alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, solicitándole "formalmente que reconsidere su posición y que el Ayuntamiento de Madrid no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music".

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el "boicot" del Gobierno a los conciertos de Shakira: "Pido a Pedro Sánchez que deje de hacer daño gratuito". Desde el Consejo de Gobierno, celebrado en Morata de Tajuña, ha recriminado que "usan el señuelo del miedo" añadiendo que la verdadera intención es para "ir en contra de Madrid": "Quieren apagar nuestra luz, están a hacer el mal".

Fechas y entradas

La alta demanda de entradas ha hecho que las entradas comiencen a agotarse en varias fechas, por lo que han decidido ampliar el número de espectáculos en la capital española y ofrecer al público una experiencia recordando los éxitos inolvidables de la colombiana.

Shakira es reconocida mundialmente como una figura del pop latino. Tiene hits que no pasan de moda como 'Hips Don´t Lie' o 'Waka Waka'. La artista acumula varios premios Grammy y Latin Grammy.

La preventa de entradas ha comenzado este miércoles para los clientes de Santander. Primero se ha desbloqueado a las 10:00 horas para los días 25, 26 y 27 de septiembre, y media hora después para los de octubre. A las 12:00 horas lo han hecho las fechas de 18, 19 y 20 de septiembre.

El jueves se repetirá el formato de tramos y horarios en la preventa de Livenation. Todo aquel que quiera acceder deberá de estar registrado en la página web. En el caso de no ser así, el viernes 27, de la misma forma que los dos días anteriores, se abrirá la venta general.

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