"No ser un alien": Los requisitos mínimos que pide un bar para trabajar allí

Buscar personal no siempre es fácil y en ocasiones, se convierte en una odisea. Ante las dificultades para encontrar a alguien, no es de extrañar que algunos establecimientos busquen nuevos métodos para llamar la atención de posibles nuevos candidatos.

El dueño de Caffe da Mery, situado en Bregnano, en la provincia turística de Como, Italia, decidió tirar de humor en un anuncio para buscar más personal en su establecimiento.

Tal y como dice parte del anuncio, buscan "personal para unirse a nuestro equipo de bar". Aseguran que no importa "la edad o la experiencia" y solo les interesa "las ganas de aprender". Dicho anuncio continúa diciendo que los "requisitos mínimos" son "saber distinguir un capuchino de un machiato", "sonreír antes del primer café" y un detalle importante: "no ser un alien".

La invitación es sencilla y desde el bar insisten que si estás interesado en trabajar en ese bar, solo tienes que "presentarte". Por último, en el anuncio de Caffe da Mery, el dueño, llamado Marco, ofrece su teléfono de contacto.

Un bar de Sevilla busca camareros mayores de 45 años

Muchos bares buscan personal pero no todos exigen los mismos requisitos. Un bar en Sevilla quiere que los nuevos trabajadores sean mayores de 45 años. Así lo ha comunicado el Restaurante Donald que asegura que necesita "camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración, a poder ser, mayores de 45 años".

Tal y como aseguró el dueño a ABC, busca a personas mayores de 45 años porque "los jóvenes apenas muestran interés en formarse como su profesión futura". Asimismo, el hostelero comenta que el problema no está en enseñar, es que "no tienen ganas de que les enseñen".

Un bar cierra porque tienen "harta" a la dueña

Lejos de buscar personal, un bar de España decidió tomarse un descanso del 8 al 16 de noviembre. Hasta aquí, nada fuera de lo común puesto que es habitual que los comercios cierren temporalmente por vacaciones o para dar un respiro al personal.

Sin embargo, el mensaje en la puerta de este local rompió con todos los esquemas habituales de formalidad que se esperan en este tipo de carteles. En lugar del clásico "cerrado por vacaciones", los clientes se encontraron con un anuncio sincero y contundente. La dueña de este bar cerró porque dijo que "me tienen harta".

Este cartel, que fue publicado en redes sociales, desató una oleada de reacciones en las redes sociales llegando a acumular más de 191.400 visualizaciones y hasta 8.000 me gusta en cuestión de horas.

La respuesta de los usuarios fue muy variada. Mientras algunos usuarios bromeaban sobre la situación, otros expresaban su simpatía por la dueña del bar ya que comprendían que es una verdad compartida por muchos. Un usuario escribió que había que tener "sinceridad ante todo". Otro escribió que era "una razón más que respetable".

A medida que aumentaban las visualizaciones, los comentarios seguían acumulándose. Entre las respuestas más divertidas, un usuario comentaba que él "se tomaría unas vacaciones de la vida".