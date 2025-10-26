Muere un joven después de que su coche cayese por un puente: el bombero que lo socorre es su padre

La región de Gallura, en Cerdeña, ha vivido una tragedia que ha conmocionado a los vecinos. Durante la noche de ayer, un joven ha muerto y otros cuatro han resultado heridos después de que el vehículo en el que viajaban cayese por un puente.

Los cinco jóvenes se dirigían a una fiesta en un BMW blanco. Para llegar al lugar donde se celebraba esa fiesta, condujeron por la carretera rural Baldu-L'Agnata. En mitad del trayecto, tuvieron que cruzar un puente antiguo que tenía las barandillas oxidadas. Por causas que aún no se han podido determinar, el coche derrapó, se salió de la carretera y se cayó desde lo alto del puente.

Tras el accidente, una de las personas que estaba en el asiento trasero fue aplastada por el techo del vehículo, lo que provocó su muerte. Concretamente, se trataba de Omar Masia, un electricista de 25 años del municipio de Calangius, situado cerca de Tempio.

El resto de los ocupantes del vehículo resultaron heridos y dos de ellos acudieron a una casa cercana en busca de ayuda. Desde esa vivienda, dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia y a los bomberos de Tempio que no tardaron en llegar.

El padre de Omar intervino en el rescate sin saber que su hijo había fallecido

Entre los bomberos se encontraba Massimiliano Masia, el padre de Omar. En un primer momento y al contrario de lo que detallaron los informes policiales, Massimiliano no sabía quién iba en el coche.

No obstante, una vez finalizó el rescate, le informaron de que el fallecido era su hijo. Por el momento, los otros cuatro integrantes fueron trasladados al hospital y están heridos, mientras se investiga si hubo exceso de velocidad, fallo mecánico o condiciones adversas en la vía.

Varios muertos en un accidente con un kamikaze de 70 años

Durante el mes de julio, Italia vivía un trágico fin de semana. Un hombre de unos 70 años se incorporó a la autovía A-4 en la zona fronteriza de las provincias de Lombardía y Piamonte, cerca de Milán. Ese conductor se incorporó en dirección contraria y acabó provocando un choque frontal con otro turismo en el que murieron él y tres personas más que viajaban en el otro coche. La única superviviente de ese accidente fue una niña.

El accidente se produjo alrededor de mediodía entre los peajes de las ciudades de Novara y Marcallo Mesero. Ese suceso provocó retenciones kilométricas que han colapsado el tráfico de esta zona de Italia durante horas.

Este verano ha sido trágico para las carreteras italianas. También durante ese fin de semana de julio, una mujer de 33 años embarazada de seis meses murió al colisionar el vehículo en el que viajaba con un minibús, entre cuyos pasajeros hay tres heridos hospitalizados con pronóstico crítico.

