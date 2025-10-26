Un bebé y su madre son rescatados del interior del coche tras sufrir un aparatoso accidente en una carretera de Texas.

Un bebé que viajaba con su madre por una transitada autopista del condado de Fort Worth, en Texas, quedó atrapado bajo el vehículo tras sufrir un aparatoso accidente. La policía acudió al lugar de los hechos y uno de los agentes grabó con la cámara corporal que llevaba incorporada en su chaleco. El oficial, con la ayuda de varios testigos, intenta darle la vuelta al automóvil mientras la madre del bebé, desesperada, sufre un ataque de nervios ante la situación.

El pequeño, inconsciente

Cuando consiguen elevar lo suficiente el vehículo, llegan hasta el pequeño, lo sacan y comienzan a realizarlas las primeras maniobras de reanimación. El niño no responde, pero uno de los policías siente su pulso y usa los dedos de una de sus manos para presionarle el pecho. Tras algunos segundos de angustia, el niño comenzó a emitir sonidos y posteriormente a llorar.

A pesar de la aparatosidad del accidente, madre e hijo no sufren lesiones graves

El jefe de la policía, Eddie García se refirió al niño en redes sociales como "un pequeño ángel" y elogió a los agentes que participaron en el rescate por su heroísmo.

