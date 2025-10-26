El baile inesperado de Trump en Malasia marca el inicio de su intensa gira asiática

El improvisado baile del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aterrizar en Kuala Lumpur, ha sorprendido a todos los presentes, incluido al primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, que le recibió a pie de pista. Trump se mostró así de animado pese a las 23 horas de viaje. Con este gesto, el mandatario dio inicio a una intensa gira por Asia, la primera desde su regreso a la Casa Blanca.

Seis días decisivos

Serán seis días de negociaciones con citas cruciales y expectativas enormes. Trump viajará desde Malasia a Japón, donde se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi para cerrar acuerdos comerciales y de inversión en defensa. Después, continuará hacia Corea del Sur, donde tendrá lugar el cara a cara más esperado: su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping. Ambos podrían anunciar una tregua comercial. Tampoco se descarta una posible reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Malasia, Japón y Corea del Sur serán las tres paradas clave de un viaje que pretende redefinir el papel de Estados Unidos en la región. Todo comenzó con un baile improvisado, pero lo que sigue son días de diplomacia al más alto nivel.

