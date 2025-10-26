Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump exige a Hamás cumplir con la entrega de los cuerpos de los rehenes

El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, afirma que sus miembros buscarán el cuerpo de los 13 rehenes que todavía no han sido hallados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Hamás cumplir con la entrega de los cuerpos de los rehenes, y también con el desarme pactado en el acuerdo de paz. Trump ha sido muy claro con sus palabras desde Catar y ha advertido: "Creo que el alto al fuego se mantendrá si no se mantiene bueno, si no se mantiene sería Hamás y no será difícil acabar con Hamás, será muy rápido".

La respuesta del líder negociador de Hamás

Tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, el líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, ha afirmado que sus miembros buscarán el cuerpo de los 13 rehenes que todavía no han sido hallados, en nuevas zonas de la Franja de Gaza: "No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación".

Gaza espera la llegada de ayuda humanitaria

Mientras tanto, en Gaza siguen esperando la llegada de ayuda humanitaria. Los camiones están en el cruce fronterizo de Rafah, listos para iniciar el reparto desde el mes de mayo, a la espera de poder entrar en Gaza. Mientras Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo de paz, la ayuda al otro lado llega en cuanta gotas.

