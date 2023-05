Bares y restaurantes buscan personal desesperadamente en España

No es un problema nuevo, falta personal para trabajar en el sector hostelero. Y ahora, con la inmediata llegada de los meses de verano y en aumento de clientes, la situación empieza preocupar seriamente. "Estoy trabajando a un 60% porque no tengo personal", explica Lito Rial, gerente de un asador en A Pobra do Caramiñal, en A Coruña.

Este sábado tuvo que cancelar varias mesas porque con un único camarero experimentando no llega a atender a toda la clientela. "Yo ya ni pido personal cualificado, solo que tengan voluntad. Nos encargamos de formarlos, pero ni con esas", se lamenta.

No son casos aislados

A pocos kilómetros, en Noia, otra localidad que multiplica su población durante los meses de verano, encontramos el mismo problema. Rocio Avelyn ha tenido que tirar de su familia para levantar el negocio. "Era incapaz de encontrar camarero así que es mi padre el que me está echando una mano detrás de la barra", explica.

"Era incapaz de encontrar camarero"

Por ahora van capeando el temporal pero teme a lo que pueda pasar el verano: "Con más clientes ya no sé cómo vamos a hacer entre los dos".

Un problema que se agrava en estas fechas y que parece no tener solución a corto plazo. El sector hostelero llora la huida de personal cualificado tras la pandemia.