VÍDEO: El volcán Taal entra en erupción en Filipinas con columnas de ceniza de hasta dos kilómetros

Son imágenes del volcán Taal, uno de los más activos de Filipinas, situado a unos 70 kilómetros al sur de Manila, la capital del país. El volcán ha entrado en erupción expulsando nubes de ceniza y vapor que han alcanzado los dos kilómetros de altura.

Según los expertos, este tipo de fenómeno ocurre cuando el magma entra en contacto directo con el agua dentro del cráter, lo que provoca una reacción explosiva. Las autoridades filipinas mantienen alto el nivel de alerta, y han pedido a los residentes de las zonas que permanezcan atentos a las indicaciones ante la posibilidad de nuevas erupciones.

