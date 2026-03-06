El almirante Garat descarta la Tercera Guerra Mundial: "El primero que apretara el botón rojo sería el primero en morir"

España mueve ficha en la guerra de Oriente Próximo enviando la fragata 'Cristobal Colón' para apoyar a Chipre. El almirante retirado Juan Rodríguez Garat destaca que lo importante de esta decisión es que España se pone del lado de sus aliados de Europa cuando se ha puesto de perfil en otras ocasiones como la defensa de las rutas en el Océano Índico, o la ausencia de respuesta a EEUU cuando pretendía anexionarse Groenlandia. "En esta ocasión, está con los demás", destaca.

Garat no ve cercana una guerra mundial y tampoco cree que la participación de China y Rusia en esta guerra vaya a ser algo más que simbólica. Destaca que si estuviéramos en el mundo anterior de las armas nucleares la situación ya habría provocado una guerra mundial. Ahora mismo una guerra mundial sería tan devastadora que nadie la quiere, porque "el primero que apretara los botones rojos sería el primero en morir", explica el experto.

Sí cree que hay riesgo de una guerra regional, que es lo que se está produciendo.

El trabajo de la CIA sobre el terreno se intensifica alrededor de la milicia kurda, para tener de alguna manera aliados desplegados sin meter un solo soldado estadounidense. El almirante retirado señala que puede existir un refuerzo de la insurgencia kurda y que EEUU intentará reclutar en Irán una fuerza de kurdos que pueda avanzar sobre Teherán pero es una apuesta muy improbable. "Lo que quiere Trump y lo que sucede al final no siempre sucede".

Sánchez habla con los líderes de Catar y Omán para apoyarles ante los ataques de Irán

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, para transmitirles el apoyo y solidaridad de España ante los "injustificables" ataques que han sufrido sus países por parte de Irán.

Sánchez ha informado de esas conversaciones en las redes sociales, donde ha subrayado que ningún país debe ser agredido impunemente. "Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes", ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha instado a construir una paz y seguridad que todos los países merecen.

La situación en Oriente Medio será el asunto central de la cumbre hispano-portuguesa que se celebra este viernes en Huelva encabezada por Sánchez y su homólogo luso, Luís Montenegro, y en la que participan once ministros españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en atresplayer.