La Inteligencia Artificial predice el riesgo de cáncer de mama cuatro años antes

BRAIx es una nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) capaz de estimar con precisión el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama en los cuatro años siguientes.

La revista The Lancet Digital Health ha publicado una investigación basada en los datos obtenidos de las mamografías de casi 400.000 pacientes que promete detectar riesgos incluso cuando se ha recibido el alta médica.

El estudio se ha hecho efectivo posteriormente en cohortes independientes de Australia, con datos de casi 96.000 mujeres, y Suecia, con los resultados de otras 4.500 pacientes. Estas cifran palian el sobreajuste (overfitting) o sobrentrenamiento del algoritmo, uno de los mayores riesgos que corre la IA aplicada al ámbito médico y que puede generar unos resultados sesgados.

Cada año se diagnostican alrededor de 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama, convirtiéndose en la tipología más frecuente a nivel global. Casi una de cada diez mujeres del 2% de las mujeres que presentaban el riesgo más alto han sido diagnosticadas dentro del plazo previsto gracias a la utilización del algoritmo. Es

¿Cómo funciona el proyecto BRAIx?

BRAIx se distingue de los sistemas de IA convencionales y no se limita a la detección de signos en tumores ya existentes. Este algoritmo da un paso más allá. Es capaz de traducir la imagen radiológica en un “biomarcador automatizado”, es decir, una puntuación del riesgo que sufre la paciente.

«El estudio no usa la IA solo para detectar cáncer, sino que la convierte en una herramienta de estratificación de riesgo poblacional. Esto tiene implicaciones prácticas importantes para la implementación de un cribado personalizado, un uso racional de pruebas de mayor coste como la mamografía con contraste o resonancia magnética y una potencial reducción del sobrediagnóstico», según explica en una reacción recogida por SMC España Ignacio Miranda, responsable de la Unidad de Diagnóstico por Imagen de Mama en el International Breast Cancer Center (IBCC) y en el Centro Médico Teknon de Barcelona.

De esta manera, aquellas pacientes que presenten puntuaciones muy altas se postularían primeras para recibir un tratamiento complementario. Así mismo, las de una puntuación más baja podrían espaciar los controles y evitar enfrentarse a pruebas innecesarias que aumenten su ansiedad.

Las ventajas de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario son ya una realidad. No solo trata de detectar patrones invisibles para el ojo humano, sino que también es de gran utilidad para reducir la carga de trabajo de los médicos. Aun así, es importante hacer esta implementación de la IA bajo la supervisión humana.